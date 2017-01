Søndagens Premier League-rykter

ANNONSE

For den kinesiske klubben Tianjin Quanjian skal ifølge The Sun vurdere å legge 80 millioner pund for Premier Leagues toppscorer, Chelseas Diego Costa.

Fra Kina hopper vi elegant videre til Italia der en annen Premier League-profil kan ende opp. Det italienske fotballnettstedet Calciomercate, gjengitt i Daily Express, melder nemlig at Juventus vil hente Arsenal-spiss Alexis Sanchez etter at de genererte rundt 340 millioner pund i inntekter i 2016.

Vi holder oss til Arsenal og tar med at Diego Simeone ikke vil forlate Atletico Madrid til sommeren for å erstatte Arsenal-manager Arsene Wenger, forteller den spanske klubben ifølge den spanske TV-kanalen La Sexta.

Midtbanespiller Jack Wilshere, som er lånt ut til Bournemouth, vil bli tilbudt en ny kontrakt av sin moderklubb Arsenal.

PS. Som tidligere vil Nettavisen følge overgangsvinduet live hver eneste dag. Vi begynner opp etter helgen.

En manager som ønsker å handle i januar er Ronald Koeman i Everton. Han skal ha bedt eier Farhad Moshiri om å kunne gi grønt lys for et bud på 50 millioner pund for Southamptons forsvarsspiller Virgil van Dijk, hevder Daily Mirror.

«The Toffees» skal ifølge Daily Star også være interessert i Manchester Uniteds Chris Smalling.

I West Ham har to spillere seilt opp som aktuelle alternativer i januar, hvis de ikke klarer å hente førstevalget Jermain Defoe fra Sunderland, skriver Daily Telegraph. Dette skal være Southamptons Shane Long og Brentfords Scott Hogen.

Vi forflytter oss videre til Manchester der Manchester United har siktet seg inn på Real Madrids Pepe, som står uten kontrakt til sommeren, melder Daily Express.

Hos byrival Manchester City er utlånte Joe Hart interessert i en overgang til Liverpool, etter at hans låneopphold hos italienske Torino er over til sommeren, hevder Daily Mirror.

Avslutningsvis kan det nevnes at Chelsea får kamp om Napolis venstreback Faouzi Ghoulam fra både Bayern München og Paris St-Germain, skriver italienske Calcio Mercato.

