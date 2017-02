Søndagens Premier League-rykter

ANNONSE

Den rimelig tabloide avisen Daily Express skriver at Manchester City planlegger å slå Paul Pogbas overgangsrekord. Spilleren City hevdes å være på jakt etter, er Tottenhams Dele Alli.

Samtidig skriver The Sun at Sergio Aguero kan være på vei bort fra Manchester City. Avisen mener å vite at argentineren er misfornøyd med Pep Guardiolas spillestil, og at han derfor ønsker seg bort fra klubben.

For å fullføre hattricket med tabloide engelske aviser, melder Daily Star at Romelu Lukaku skal være i kikkerten til AC Milan. Den italienske klubben hevdes å planlegge et bud på spissen i sommer.

Juventus-stjernen Paulo Dybala er en ettertraktet kar. Ifølge Daily Mirror, har Manchester City nå passert Real Madrid i kampen om å sikre seg argentinerens signatur.

På vei bort fra Manchester City kan derimot Pablo Zabaleta være. Daily Mirror skriver at West Ham gjør seg klar til å tilby backen en kontrakt, da Manchester City ikke ønsker å forlenge sin avtale med spilleren.

Celtics unge franskmann, Moussa Dembele, ble sterkt koblet til Chelsea i overgangsvinduet i januar. Nå skriver Daily Mirror at Arsenal også vurderer spilleren som skal være verdsatt til 40 millioner pund.

Real Madrid hevdes å være på jakt etter Manchester Uniteds David De Gea. Ifølge Daily Star planlegger Manchester United nå å ta grep for å beholde den spanske keeperen. Avisen hevder at De Gea vil bli tilbudt en ny og lukrativ kontrakt for å bli i klubben.

