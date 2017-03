Søndagens Premier League-rykter

ANNONSE

Søndagsavisene i Storbritannia har som regel sittet litt ektras lenge på de gode ryktehistoriene siden forrige papirutgave.

Det gir ofte utslag i noen litt nye vrier - og kanskje noen rykter som faktisk ikke er nevnt før.

For eksempel kan Sunday Mirror fortelle at Daniel Sturridge (27) er ønsket på lån i den franske gigantklubben Paris Saint-Germain. Mange ville nok si at de ikke så den beskjeden komme, spesielt med tanke på at Sturridge sliter med å få tillit i Liverpool-angrepet.

West Ham og Stoke skal for øvrig også være ute etter Sturridge, som bare har startet 14 kamper denne sesongen.

Når vi først er inne på engelske spillere med en nedadgående prestasjonskurve og «toppklubber» i andre store ligaer ute i Europa: Crystal Palace-ving Wilfried Zaha (24) skal ifølge The Sun være ønsket i RB Leipzig, klubben som har overrasket stort og ligger på andreplass i Bundesliga denne sesongen.

Også her skal det være kamp om å få navnetrekket til spilleren, nærmere bestemt fra Tottenham og Inter.

Hvem som eventuelt skal erstatte Arsène Wenger etter franskmannens over 20 år lange periode i Arsenals managersete, er blitt diskutert mye.

Det som kanskje ikke har vært så mye ute i lyset er Sunday Mirrors opplysninger om at Everton-manager Ronald Koeman er favoritt til å overta roret på Emirates. Samme avis påstår dessuten at Koemans gamleklubb Barcelona vil ha nederlenderen til seg.

Lørdag scoret Andre Gray (23) to nye mål for Burnley i Premier League. Om målene var fortjent eller ikke, så ønsker i alle fall Tottenham å sikre seg spissen til sommeren. Det hevder Sunday Star.

Spurs kan samtidig begynne å bygge en forsvarsmur mot interessen fra en klubb som har tappet dem for flere stjerner tidligere.

Real Madrid vil nemlig ha stjernekeeper Hugo Lloris (30), skal vi tro L'Equipe. Tidligere har både Luka Modric og Gareth Bale forsvunnet samme vei i perioder da Tottenham har vært på vei opp og fram.

SKILLES? Kaptein Hugo Lloris kan forsvinne som Tottenhams bakre krumtapp.

The Sun påstår at Manchester City planlegger en overgang som er verdt 60 millioner pund for Sportings midtbanemotor William Carvalho (24).

I tillegg ønkser de lyseblå seg venstrebacken Ryan Bertrand (27) fra Southampton og Middlesbrough-kapteinen Ben Gibson (24) til midtforsvaret. Samlet kan dette koste City 115 millioner pund, eller nesten 1,19 milliarder norske kroner, ifølge den upopulære avisens informasjon.

Dessverre for Pablo Zabaleta (32), kan det se ut til at hans ni år lange karriere som City-spiller snart er over. Argentineren er ifølge Mail on Sunday på vei bort fra Etihad etter sesongen.

Sunday Telegraph har også litt Manchester City-nytt: Sunderland-målvakt Jordan Pickford (22) står angivelig på ønskelista til Pep Guardiola.

Det er mye å ta av i ryktespaltene på søndager, og vi fortsetter litt til. Liverpool, som angivelig kan ende opp med å hente inn seks nye spillere til sommmeren, følger Udinese-keeperen Alex Meret (19) tett. Sunday People mener å vite dette.

Unggutten Meret er for tida på utlån i den opprykksplasserte Serie B-klubben SPAL.

Everton vil gjerne ha Ajax-spilleren Davy Klaassen (24) inn i sine rekker. Her må gjengen på Goodison Park regne med konkurranse fra Napoli og Eintracht Frankfurt, melder Sunday People.

Og når vi først er inne på Napoli, så kan vi jo avrunde med en renessanse for et godt gammelt rykte: Hold dere fast!

Sunday Star kan fortelle at Chelsea er på jakt etter Napolis forsvarsspiller Kalidou Koulibaly (25). Fransk-senegalseren kan komme til å koste Antonio Contes klubb opptil 60 millioner pund.

OK, da. Vi tar med en godbit til. Ligaleder Chelsea har fått beskjed om at de må bla opp 70 millioner pund, nærmere 724 millioner kroner, om de vil sikre seg Marco Reus fra Borussia Dortmund. Det skriver i alle fall Sunday Express.

