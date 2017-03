Søndagens Premier League-rykter

ANNONSE

Søndagens ryktespalte starter med et tungt rykte for Liverpool-fansen. Skal vi tro spanske sport.es, er nemlig Philippe Coutinho (24) Barcelonas hovedmål i sommer. Katalanerne skal visstnok regelrett sikle etter å få brasilianerens underskrift.

En spiller Liverpool dog nekter å selge, er Divock Origi (21). Det skriver lokalavisen Liverpool Echo. Den store belgieren har blitt koblet vekk etter en svak sesong, men skal fremdeles ha en høy status hos Liverpool-sjef Jürgen Klopp.

Hos Merseyside-klubbens erkerivaler, Manchester United er det ryktet at flere spillere kommer inn i sommer. Manchester Evening News melder nå at klubben kan komme til å legge inn et bud på hele 60 millioner pund for James Rodriguez (25). Colombianeren, som spiller for Real Madrid, skal ikke ha tillit hos Zinedine Zidane, og det kan lukte overgang bort fra den spanske hovedstadsklubben til sommeren.

Ikke nok med at Rodriguez er på vei inn portene på Old Trafford. Også Monacos stjerneskudd Kylian Mbappe kobles sterkt til Manchester Untied. José Mourinho skal være en stor fan av den franske 18-åringen, og prislappen på hele 130 millioner pund skal ikke skremme den engelske storklubben, forteller Daily Express.

Skal vi tro Daily Mirror, er det duket for skifte på backplass for flere britiske klubber. Pep Guardiola vil nemlig hente Danny Rose (26) fra Tottenham for 50 millioner pund. Dette skal bare gå gjennom dersom Spurs makter å lokke til seg Manchester United Luke Shaw (21), skriver avisen.

Også Vincent Janssen kan være på vei bort fra White Hart Lane. Den 22 år gamle spissen har ikke vært noen suksess i Tottenham, og nå kan turen gå fra London til Istanbul. Galatasaray ønsker nemlig å åpne lommeboka for nederlenderens signatur, forteller Daily Mail.

Everton-manager Ronald Koeman frykter han skal miste sine to største stjerner til sommeren. Både Romelu Lukaku (23) og Ross Barkley (23) kobles nemlig til større klubber. Nå krever den nederlandske sjefen at han får minst 100 millioner pund å handle for, dersom han blir nødt til å selge de nevnte spillerne. Dette er minstekravet hans, dersom eierne ønsker framgang, skriver Daily Mirror.

Til slutt tar vi med at både Juventus og Napoli ønsker å kjøpe Dusan Tadic fra Southampton. Midtbaneeleganten har en utkjøpsklausul på 13 millioner pund, melder italienske TuttoMercato. 28-åringen har gjort sakene bra i Southampton etter overgangen fra Twente i 2014. Nå kan det se ut som om han kan få enda større utfordringer.