Søndagens Premier League-rykter

ANNONSE

Mange klubber har forsøkt det, og ikke like mange har lyktes: Arsenal kan uansett komme til å vurdere muligheten for å gjøre manager Arsene Wenger til sportsdirektør i klubben, for å rydde vei for en ny manager uten at franskmannnen forsvinner helt ut av gangene på Emirates Stadium. (Daily Express)

Og vi holder oss foreløpig i Arsenal denne søndagen: Daily Mail melder at det vil foretas en skikkelig opprydning i troppen denne sommeren, uansett om Arsene Wenger forblir manager eller ikke, med så mange som ni spillere som står i fare for å forsvinne. (Daily Mail)

Arsenal planlegger for øvrig et bud på Evertons 27 år gamle senegaleser Idrissa Gueye. (Mirror)

Barcelona-juvelen Neymar har en utkjøpsklausul på 170 millioner pund i kontrakten sin, og vurderer interessen fra klubber som Chelsea og Manchester United. Altså, 170 millioner pund - hva er nå det? Lommerusk, ingenting annet. (Times)

LES OGSÅ: TV 2-profil slakter United

Chelsea-manager Antonio Conte er nær ved å signere en ny, lukrativ kontrakt med serielederne, selv om han kom til klubben så sent som sist sommer. (Daily Express)

West Ham vil ha underskriften til Jack Wilshere denne sommeren, og er villige til å tilby Arsenal 30 millioner pund for 25-åringen. (The Sun)

En spiller som imponerte i sin debut for det engelske A-landslaget i forrige uke er Burnley-forsvarer Michael Keane. Det har vekket interessen hos Manchester City, som ser på mulighetene for å hente 24-åringen. (The Sun)

Et annet stjerneskudd som storlagene interesserer seg for, er 18 år gamle Gianluigi Donnarumma. Milans U21-landslagskeeper følges med på av både Manchester United, Chelsea og Manchester City. (Mirror)

West Ham, West Bromwich og Everton snuser på Manchester Citys Wilfried Bony. Den 28 år gamle ivorianeren har imidlertid bare scoret tre ganger i sitt låneopphold i Stoke. (The Sun)

West Bromwich har tilbudt deres 33 år gamle lagkaptein Darren Fletcher en ny toårskontrakt. (Daily Mail)

West Ham-sjef Slaven Bilic sier at han ikke er bekymret for sin jobb, selv om laget kan havne i nedrykksstriden denne sesongen etter tapet for Hull på lørdag. (Observer)

Newcastle-manager Rafael Benitez er blitt lenket til en mulig ledig jobb i West Ham, men den tidligere Liverpool-sjefen med en Champions League-pokal på trofehylla fastslår at han vil bli værende hos «The Magpies» som styrer mot et sikkert opprykk til Premier League. (Times)

Følger du Nettavisen Sport på Snapchat?

Se Solskjær prate om det legendariske målet: