Søndagens Premier League-rykter

José Mourinho ønsker å jobbe med Mesut Ôzil igjen. Mourinho var manager i Real Madrid mens tyskeren spilte der, og 28-åringen kan nå være på vei til Manchester United. Det skriver Daily Mirror. Midtbaneeleganten ønsker ikke å skrive ny kontrakt med Arsenal, og kan derfor gå noe billigere enn forventet denne sommeren.

Samtidig melder Daily Star at Arsenal forlenger kontrakten med nåværende manager, Arsene Wenger. Franskmannen skal visstnok skrive under på en avtale som holder han i klubben til 2019.

En annen Premier League-stjerne som kan være på flyttefot er Eden Hazard. Belgieren har storspilt i Chelsea denne sesongen, og scoret et vakkert mål mot Bournemouth, lørdag. Søndag er det franske L'Equipe som skriver at 26-åringen er hovedmålet for Real Madrid-sjef Zinedine Zidane under sommerens overgangsvindu.

Samme avis melder også at franskmannen ønsker å hente sin landsmann Antoine Griezmann fra rivalene Atlético Madrid sommeren 2018. Det er i så fall dårlige nyheter for Manchester United, Manchester City og Chelsea, som begge skal være meget interessert i angriperen. Daily Mail skriver at de engelske klubbene vurderer å legge inn bud på hele 86 millioner pund i sommer.

Hugo Lloris skrev denne sesongen ny kontrakt med Tottenham. Det skal ikke hindre andre klubber fra å vise sin interesse. Franskmannen har vist seg som en av verdens beste målvakter de siste sesongene, og både Manchester United og Paris Saint-Germain har 30-åringen på blokka, forteller Daily Express.

Everton skal være sikre på at de klarer å hente Burnley-forsvarer Michael Keane etter sesongen. Keane har spilt seg inn i landslagsvarmen på balløya, og har tatt store steg i Premier League i år. Det er Daily Mirror som skriver dette.

Daily Mirror hevder også at Tottenham er på jakt etter en ny spiss. Vincent Janssen har ikke levd opp til forventningene, og Andre Gray fra Burnley sees på som en perfekt erstatter. 25-åringen har scoret åtte mål i Premier League denne sesongen.

Barcelona jakter på Arsenal-back Hector Bellerin. Det forteller spanske Don Balon. 22-åringen er opprinnelig Barcelona-gutt, og nå kan det gå mot en retur for spanjolen. I avtalen kan det ifølge avisen også innebære at Arda Turan går motsatt vei.

Til slutt tar vi med at Chelsea visstnok fremdeles skal jakte 31 år gamle Lucas Biglia fra Lazio. Argentineren er inne i sitt siste år av kontrakten med italienerne, skriver Calciomercato.