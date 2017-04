Søndagens Premier League-rykter

ANNONSE

For Manchester United-manageren skal ønske å bruke 125 millioner pund på å signere Atletico Madrids Antoine Griezmann, skriver Daily Star. 26-åringen kan få selskap av klubbkamerat Jan Oblak, som kan komme til å bli David de Gea sin ersatter hvis målvakten forsvinner til Real Madrid.

Ifølge Daily Mirror er Evertons Ross Barkley en annen spiller som Mourinho gjerne vil ha inn portene på Old Trafford. 23-åringen har vært mye i media den siste tiden, etter at han ble slått ned på en nattklubb natt til mandag. I ettertid skrev The Sun at Barkley både var dum og lignet en gorilla, noe som førte til at Everton nå har utestengt tabloidavisen fra kamper, treninger og pressekonferanser. Lørdag kveld var Barkley meget toneangivende da Everton vant 3-1 over Burnley.

Før vi runder av på Old Trafford kan vi ta med at United-manageren også har begynt planleggingen av et lag uten den svenske stjernen Zlatan Ibrahimovic - enten det blir nå til sommeren eller om et år. Manchester Evening News hevder Romelu Lukaku er en av spillerne som vurderes som erstatter.

Hos Watford håper de på å få inn tidligere Leicester-manager Claudio Ranieri som ny sjef, skriver Daily Express. Nåværende manager Walter Mazzarri må trolig ta sin hatt og gå etter sesongslutt.

ØNSKET: Claudio Ranieri kan bli ny manager i Watford.

Tottenham vil trolig tilby Dele Alli hans tredje kontrakt på bare 16 måneder, som et ledd i å holde interessen fra Real Madrid på avstand, forteller Daily Mirror.

Samtidig skal Spurs-manager Mauricio Pochettino gått ut og sagt at de ikke kommer til å legge inn bud på Real Madrids Alvaro Morata. Dermed ligger initiativet hos Chelsea som også ønsker 24-åringen, melder Daily Star.

For Chelsea skal se på Morata som en mulig erstatter for Diego Costa, som klubben er villige til å la gå til den kinesiske Super League etter sesongen, hevder Daily Express.

Vi forflytter oss til Arsenal som skal forberede mulige overganger for Porto-spiss Yacine Brahimi og Schalkes midtbanespiller Max Meyer, melder The Sun. Duoen er ønsket på The Emirates hvis Alexis Sanchez og Mesut Özil forlater klubben ved sesongslutt.

I Burnley håper de på å få signert Kyle Bartley, som har vært lånt ut til Leeds United denne sesongen. Forsvarsspilleren er tenkt som en erstatter for Michael Keane, som trolig forsvinner i sommer, skriver The Sun.

Avslutningsvis tar vi med at Celtics 19 år gamle venstreback Kieran Tierney heller vil signere for Manchester United enn London-klubbene Arsenal og Tottenham, melder Manchester Evening News.