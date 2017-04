Søndagens Premier League-rykter

ANNONSE

David de Gea har vært jaktet av Real Madrid i flere år nå. Denne sommeren kan overgangen omsider komme for 26-åringen. Skal vi tro spanske Don Balon, har nemlig Real Madrid og Manchester United nå kommet til enighet om en avtale hvor de Gea går til Madrid, mens James Rodriguez (25) går motsatt vei. Om det er penger i bildet i tilleg er usikkert.

Også Rodriguez sin lagkamerat Alvaro Morata kan ende opp i Premier League. Ifølge AS har spissen tilbud fra flere av de største klubbene på balløya. Chelsea, Tottenham og Manchester United er blant favorittene til å sikre seg 24-åringens underskrift.

Skulle spanjolen velge sistnevnte, er det tvilsomt at Antoine Griezmann (26) kommer inn portene på Old Trafford. Mirror skriver søndag at franskmannen fremdeles er aktuell for en overgang til José Mourinhos klubb, men at overgangen går i vasken om ikke Manchester United kvalifiserer seg til Champions League.

Lørdag skrev vi om den mulige sjokkovergangen for Joe Hart, fra Manchester City til Manchester United. Søndag er det flere rykter om dette. Mirror skriver at Pep Guardiola vil godta en slik overgang, men at han kun selger 30-åringen om 31 millioner pund blir lagt på bordet.

Guardiola har også tenkte å ta seg en liten shoppingrunde i sommer. Blant hovedmålene hans, finner vi Tottenhams Kyle Walker. Den 26 år gamle høyrebacken kan koste opp mot 50 millioner pund, melder The Sun.

Daily Mail mener at Chelsea fremdeles er i førersetet i kampen om underskriften til Monacos Tiemoue Bakayoko (22). Dette til tross for stor interesse fra blant annet Juventus og Bayern Munchen.

Ingen dag uten litt Virgil van Dijk-rykter. Søndag skal det, ifølge Star, være Arsenal som leder an i kampen om å sikre seg midtstopperen. 25-åringen ryktes å bli en dyr mann, og både Liverpool og Everton sikler også etter Southampton-spilleren.

Hel til slutt tar vi med at det ser ut til å bli en kamp mellom Crystal Palace og Bournemouth om å få tak i Queens Park Rangers-spilleren Ryan Manning. Den 20-årige midtbanespilleren ser altså ut til å få muligheten i Premier League neste sesong, skriver Mirror.