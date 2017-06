Søndagens Premier League-rykter

ANNONSE

Manchester Uniteds David De Gea kobles som vanlig til Real Madrid, men ifølge Daily Mail må den spanske klubben komme med et bud på rundt 80 millioner pund, eller omtrent 870 millioner kroner om de ønsker å sikre seg den spanske stjernekeeperen. Avisen skriver at Mourinho og klubben krever et såpass stort beløp for å kunne erstatte De Gea med noen av tilsvarende kvalitet.

Watford og deres ferske manager Marco Silva skal ifølge Daily Mail være ute etter Montpelliers Steve Mounie. Angriperen skal også være ønsket av West Bromwich. Ligue 1-angriperen scoret 14 mål på 35 kamper i den franske serien denne sesongen.

Arsenals utlånte keeper, Wojciech Szczesny, har tilbragt de to siste sesongene hos Serie A-klubben Roma. Nå skal også Juventus ha vist interesse for polakken, men ifølge Independent, som siterer polske medier, vil ikke Szczesny diskutere en mulig Juventus-overgang før han har pratet med Arsenal-manager Arsene Wenger.

Manchester Citys spanjol, Nolito, har nylig gjort det klart at han ønsker å forlate klubben så fort som mulig. Det kan la seg gjøre, for ifølge Daily Mail, ønsker Sevilla å låne Nolito. Avtalen vil også ha kjøpsopsjon.

Vincent Janssen fikk det forholdsvis tungt for Tottenham i sin første sesong i Premier League. London Evening Standard siterer nederlandske De Telegraaf nå holder alle muligheter åpne før sommerens overgangsvindu virkelig setter i gang.

Liverpools Emre Can har fortsatt ikke signert en ny kontrakt med de rødkledde. Likevel skriver Daily Mail at klubben føler seg sikre på at den tyske midtbanespilleren kommer til å forlenge sin kontrakt.

Samtidig skal Romas Mohamed Salah nærme seg Liverpool. Angriperen har vært strålende for den italienske hovedstadsklubben denne sesongen, og har levert tosifret antall mål og målgivende pasninger i den italienske serien. Daily Mail nevner en prislapp på 35 millioner pund, eller omtrent 380 millioner kroner for den egyptiske 24-åringen.

Bli bedre kjent med Salah, og se hans lekre mål mot Fiorentina: