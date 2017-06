Søndagens Premier League-rykter

ANNONSE

For Manchester United-manager Jose Mourinho har fortalt klubbledelsen at han heller vil ha Tottenham-spiss Harry Kane enn å hente tidligere United-spiller Cristiano Ronaldo fra Real Madrid, skriver Sunday Mirror. Kane er verdsatt til rundt 100 millioner pund.

Vi hopper videre til London og Stamford Bridge, der Chelsea-manager Antonio Conte planlegger å bruke 105 millioner pund for å hente Juventus-duoen Alex Sandro og Leonardo Bonucci for å styrke forsvarsleddet.

Hos Arsenal har manager Arsene Wenger lagt en plan B, hvis de ikke makter å hente 18 år gamle Kylian Mbappe fra Real Madrid. Den planen går ut på å jakte signaturen til Manchester Uniteds Anthony Martial, hevder Daily Mail.

Arsenal har for øvrig startet opp kontraktsforhandlinger med Alex Oxlade-Chamberlain, melder The Sun. 23-åringen vurderes av både Liverpool og Chelsea.

Liverpool har fått beskjed fra Southampton om at de må legge 70 millioner pund for å kunne hente Virgil van Dijk bort fra klubben, forteller Daily Express.

Borussia Moenchengladbach ser til England når de nå skal forsterke angrepsrekken. Den tyske klubben skal nemlig ønske å hente Tottenhams Vincent Janssen, som ikke har klart å vise seg ordentlig frem på White Hart Lane etter overgangen fra AZ Alkmaar, skriver Daily Mirror.

Manchester City-manager Pep Guardiola har notert seg en rekke spillere på blokka, som han ønsker å hente til klubben i løpet av sommeren. Ifølge Daily Star står Juventus Dani Alves, Tottenhams Kyle Walker, Southamptons Ryan Bertrand og Monacos Benjamin Mendy på Guardiolas liste.

Ross Barkley skal ønske å forlate Everton slik at han kan øke sjansen for å bli tatt ut i Englands VM-tropp, hvis man kvalifiserer seg til mesterskapet, melder The Sun.

