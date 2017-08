Søndagens Premier League-rykter

Både Zinedine Zidane og Massimilliano Allegri ønsker å beholde sine stjerner.

Gareth Bale kobles til en overgang bort fra Real Madrid, og Manchester United har blitt nevnt som én av de aktuelle klubbene for waliseren. Ifølge The Guardian skal manager Zinedine Zidane ha gitt Bale beskjed om at han er en del av Real Madrids fremtid, og dermed ser det ikke så lovende ut for dem som ønsket en Bale-overgang.

Juventus-manager Massimilliano Allegri har ifølge ESPN gitt Chelsea klar beskjed om at de ikke har noen som helst sjanse til å signere Alex Sandro denne sommeren. Den brasilianske backen skal være ønsket av London-klubben, men Juventus virker altså motvillige til å selge.

Ademola Lookman kan ifølge Daily Mail være aktuell for et låneopphold. Den lovende Everton-spilleren skal visstnok være ønsket av Derby.

Også Stoke ser ut til å være aktive på overgangsmarkedet. Ifølge The Stoke Sentinel skal klubben jobbe med å sikre seg Eric Maxim Choupo-Moting fra Schalke 04. Den kamerunske spilleren vil kunne hentes gratis fra den tyske klubben.

Også Juventus-spilleren Mario Lemina sies å være aktuell for Stoke, og flere engelske medier skriver at Stoke har lagt inn et bud på Lemina.

Kylian Mbappé er for tiden brennhet på overgangsmarkedet, og tidligere lagkamerat i Monaco, Bernardo Silva, har ifølge Sky Sports uttalt at han ønsker seg den unge franskmannen i Manchester City.

Virgil van Dijk ønsker seg fortsatt bort fra Southampton, samtidig som at klubben er klare på at de ikke ønsker å selge nederlenderen. Han har lenge blitt koblet til Liverpool, men ifølge London Evening Standard håper Chelsea å klare å kuppe van Dijk foran nesa på Liverpool.

West Hams keeper, Adrian, har havnet bak Joe Hart i West Ham, og kobles nå til en overgang bort fra London-klubben. Han har tidligere blitt nevnt i forbindelse med Crystal Palace, men nå skriver Sky Sports at også Newcastle vurderer å hente Adrian.

Guillermo Varela skal ifølge Manchester Evening News være aktuell for en retur til Penarol. Den uruguyanske Manchester United-spilleren har aldri klart å slå igjennom hos de rødkledde, og kan komme til å returnere til hjemlandet.