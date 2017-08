Søndagens Premier League-rykter

Liverpool skal ha satt Philippe Coutinho-frist.

Spanske medier skal ha det til at Liverpool har døren på gløtt for at Philippe Coutinho skal få sin drømmeovergang til Barcelona. Ifølge Onda Cero skal dog deadline for en eventuell avtale være mandag. Journalister tett på Liverpool hevder Coutinho ikke kommer til å selges - uansett hva slags bud som kommer på bordet.

Liverpool skal fremdeles være ute etter Alex Oxlade Chamberlain. Arsenal-spilleren ønsker seg visstnok bort, og de røde fra Merseyside er nå favoritter til å signere kantspilleren. Det skriver Mirror. Også Chelsea nevnes i forbindelse med 24-åringen.

Alexis Sanchez har vært koblet bort fra Arsenal i hele sommer. Nå ser det dog ut til at han blir værende på Emirates. Der har han ett år igjen av kontrakten, og kan gå gratis neste sommer. Det ønsker likevel ikke Arsenal, og skal vi tro Daily Star, er klubben villig til å gjøre chileneren til ligaens best betalte spiller dersom han forlenger kontrakten sin.

The Sun hevder at Arsenal jakter flere forsterkninger i sommer. De skal ikke ha gitt opp håpet om å signere Monaco-ving Thomas Lemar (22) og Southamptons midtstopper Virgil van Dijk (26).

I forbindelse med at Kylian Mbappé er på vei bort fra Monaco, kobles Leicester-spiss Islam Slimani til den franske klubben. Lokalavisen Leicester Mercury skriver at 29-åringen trolig ender opp i Monaco, skulle 18 år gamle Mbappé forsvinne.

Sunday Mirror mener å vite at Everton ikke er ferdighandlet for i sommer. Nå skal de visstnok smelle til med et bud på Jamie Vardy. Ifølge avisen, er Ronald Koeman villig til å by så mye som 40 millioner pund for angriperen. Også Chelsea er blitt koblet til Vardy den siste tiden.

Juventus har hentet Blaise Matuidi på midtbanen i sommer. De skal likevel ikke være helt fornøyde med den lagdelen. Italienerne kobles nå til Barcelona-spiller Andre Gomes. Det er Marca som skriver om interessen. 24-åringen har foreløpig ikke vært noen stor suksess hos katalanerne.