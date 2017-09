Søndagens Premier League-rykter

Så nær var Christiano Ronaldo en overgang til Manchester United.

Vi starter søndagen, kanskje ikke så overraskende, med Alexis Sanchez. Chileneren har preget overskriftene gjennom hele transfervinduet, men ble til slutt værende i Arsenal. Nå hevdes det at Real Madrid hadde en mulighet til å hente Sanchez til Santiago Bernabeu, men spanjolene takket visstnok nei til Arsenal-spilleren. De kan likevel komme til å hente ham neste sommer, når kontrakten med London-klubben har utløpt. (Don Balon, via Express)

Kilder nær Chelseas Diego Costa sier at 28-åringen fortsatt ikke har uttrykt noe ønske om å returnere til London-klubben og være tilgjengelig for spill under Antionio Conte, etter behandlingen han mottok fra italieneren etter fjorårets sesong. (Telegraph)

Men dersom Diego Costa ikke innfinner seg i klubben i løpet av nær fremtid, vurderer Chelsea visstnok å saksøke ham for 50 millioner pund. (Express)

Liverpool-manager Jürgen Klopp skal ha samtaler med Philippe Coutinho neste uke, for første gang etter at 25-åringens drøm om en overgang til Barcelona ble knust. (Star)

Philippe Coutinho på sin side er opprørt over at Liverpool ikke har gitt ham noen forsikringer om at han får dra til Barcelona neste sommer. (Mirror)

Opprørsk stemning eller ikke: Coutinho kan komme til å være tilgjengelig for Liverpool-troppen som skal ut i bortekamp mot Manchester City neste uke. 25-åringen har som kjent mistet sesongåpningen grunnet det som hevdes er en ryggskade, men var frisk og rask da han spilte VM-kvalifisering for Brasil denne uken. (Liverpool Echo)

Crystal Palace-manager Frank de Boer kan være førstemann som sparkes fra en Premier League-klubb denne sesongen. Om så skjer, er tidligere England-sjef Roy Hodgson en av favorittene til å overta skuta. (Sun)

Så viser det seg at Christiano Ronaldo var svært nær en overgang til Manchester United. Real Madrid planla nemlig å selge 32-åringen til de røde djevlene, for å få råd til å hente Kylian Mbappe fra Monaco, men den unge franskmannens far var skeptisk til spanjolene og rådet sønnen til å gå til PSG i stedet. (Sunday Times)

Signeringen av Kylian Hazard kan hjelpe Chelsea med å overtale storebror Eden Hazard til å fornye kontrakten med blåtrøyene. (Express)

I Italia vil Inter Milan tilby Ivan Perisic en ny kontrakt med en utkjøpsklausul inkludert, etter å ha stått imot Manchester Uniteds gjentakende interesse for kroaten denne sommeren. (Tuttosport)

Everton gjorde et siste-liten-forsøk på å signere Benficas Raul Jimenez på lån, uten å lykkes. (A Bola via Liverpool Echo)

Stoke-sjef Mark Hughes vil fortsatt ikke lukke døren helt for Bojan Krkics fremtid i klubben, selv om 27-åringen ble sendt på lån til Alaves på overgangsvinduets siste dag. (Stoke Sentinel)

Jonny Evans sier at han er fornøyd med å være i West Bromwich, etter at både Manchester City, Arsenal og Leicester forsøkte å lokke til seg forsvarsspilleren på Deadline Day. (Birmingham Mail)

Og Wilfried Bony har avslørt at hans familie fortalte ham å «ikke tenke på noe som helst annet» enn å returnere til Swansea da muligheten bød seg. (Wales Online)

Kilde: BBC

