Søndagens Premier League-rykter

Mesut Özil vil komme til å takke nei til Arsenals tilbud om ny kontrakt. Tyskeren vil heller spille for José Mourinho i Manchester United. (Sunday Mirror)

Özils lagkamerat i Arsenal, Alexis Sanchez, sto for sommerens kanskje største overgangssaga, men ble til slutt værende på Emirates etter at klubben nektet å godta Manchester Citys bud. Nå frykter nettopp City at Sanchez vil glippe for dem for godt, og at PSG i stedet skal komme med et bud på Sanchez som de ikke er i stand til å hamle opp med. (Sunday Sun)

Arsenal kan virkelig måtte forberede seg på en folkevandring vekk fra Emirates i tiden som kommer: Everton er fast bestemt på å hente Olivier Giroud i januar, og er villige til å tilby 40 millioner pund for 30-åringen. (Sunday Mirror)

Samtidig meldes det fra andre hold om at Everton-manager Ronald Koeman har kastet sine øyne mot vår egen Joshua King i Bournemouth. (Sunday Sun)

Everton skal også ha tilbudt 75 millioner euro, pluss tilleggsutbetalinger, for Chelseas Diego Costa i sommer, men spanjolen ville ikke spille for andre enn gamleklubben Atletico Madrid. (Marca)

Manchester United-manager José Mourinho sier at forsvarsspilleren Luke Shaw må imponere ham stort for å kjempe seg tilbake i startelleveren etter å ha vært ute med skade. (Sky Sports)

Southampton-vingen Nathan Redmond sier at aldri var i tvil om at klubben ville beholde Virgil van Dijk gjennom sommeren, ettersom Premier League-klubben nå har finansielle muskler og kan holde på sine beste spillere. (Sunday Star)

Vi må tilbake til Arsenal denne søndagen, for manager Arsene Wenger sier at det ville «såre ham mer» å selge venstrebacken Kieran Gibbs til West Bromwich enn å la Alex Oxlade-Chamberlain gå til Liverpool. (Mail on Sunday)

Og Arsenal følger med på Le Havres midtstopper Harold Moukoudi. Klubben mener at 19-åringen kan erstatte Per Mertesacker i midtforsvaret, ettersom tyskeren legger opp etter denne sesongen. (Mail on Sunday)

Kilde: BBC

