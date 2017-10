Søndagens Premier League-rykter

Manchester United-stjerne kobles til Arsenal.

Det er The Mirror som søndag hevder at Arsenal er interessert i å hente Anthony Martial fra Manchester United. Ifølge avisen håper London-klubben å signere franskmannen som en erstatter for Alexis Sanchez som kun har litt over et halvt år igjen av sin kontrakt med klubben.

Den italienske storklubben AC Milan vil forsøke å hente argentinske Sergio Aguero fra Manchester City når overgangsvinduet igjen åpner i januar, skriver The Sun. Avisen hevder at klubben fra Milano er villige til å tilby City 80 millioner euro for angriperen som for øyeblikket er skadet etter å ha vært involvert i en bilulykke.

Ifølge The Mirror har Liverpool advart Barcelona om at Philippe Coutinho ikke kommer til å være til salgs i januar. Den spanske storklubben forsøkte gjentatte ganger å signere brasilianeren i sommer, men Liverpool nektet å selge. Det kommer også til å være tilfelle på nyåret, skal vi tro The Mirror.

Chelsea-manager Antonio Conte vurderer å forlate den regjerende seriemesteren etter sesongen, skriver Daily Express. Conte også nylig til en italiensk radiokanal at han ser for seg å returnere til Italia, men presiserte ikke den gangen når det ville bli aktuelt med en retur til hjemlandet.

Både Liverpool og West Ham håper å signere den polske spissen Lukasz Teodorczyk fra Anderlecht, hevder The Mirror. Det blir spekulert i at 26-åringen vil koste cirka 7 millioner pund.

Mest sett siste uken