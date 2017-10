Søndagens Premier League-rykter

José Mourinho ser til Portugal for forsterkning.

Back-talentet Alex Grimaldo kan være på vei til Manchester United. 22-åringen, som spiller i Benfica, skal være ønsket av José Mourinho, skriver Metro. Avisen mener at manageren skal være så interessert at han nå har gitt grønt lys til Manchester United-ledelsen om å hente spanjolen.

I tillegg ønsker Mourinho å forsterke Manchester Uniteds midtbane. Han hentet Nemanja Matic fra Chelsea i sommer, noe som har gitt umiddelbar suksess. Denne gangen er det Casemiro (25) fra Real Madrid som står for tur. Express hevder Manchester-klubben står klare med sjekkheftet, og skal være villige til å betale nærmest uansett hva spanjolene krever.

I Spania skal Real Madrid fremdeles være sikre på at de klarer å sikre seg Harry Kanes signatur. Det melder The Sun. Den spanske hovedstadsklubben har jaktet briten en stund, og ønsker å bruke milliardbeløp på 24-åringen.

Køen er lang for Danny Ings i Liverpool. Søndag skriver Mirror at Merseyside-klubben er klare for å låne ut 25-åringen fra januar av. Jürgen Klopp håper angriperen utvikler seg på lån, og har ikke gitt opp at Ings vil spille en rolle i Liverpool i framtiden.

Lionel Messi, som til stadighet kobles både til Manchester City og til Paris Saint-Germain, skal være nær ved å få tilbudt en livstidskontrakt i Barcelons. Det melder ESPN. 30-åringen har foreløpig vært relativt tilbakeholden når det gjelder hva de siste årene hans som profesjonell fotballspiller bringer.

Emre Can kobles fremdeles til Juventus. Nå skal 23-åringen nok en gang ha snakket om hvilken stor ære det er å bli kobles med de italienske mesterne. Independent hevder å vite at Can har satt seg helt på bakbeina når det kommer til ny kontrakt med Liverpool. Dermed ser en overgang ut til å gå i boks.

Om José Mourinho noen gang skulle få spisskrise i Manchester United, kan det være lurt å rette blikket mot tysk fotball. RB Leipzigs stjernespiss, Timo Werner, har nemlig innrømmet å ha en drøm om å spille for den engelske storklubben. Det er Mirror som skriver dette. 21-åringen har vært et av Bundesligaens heteste navn de siste sesongene.

Til slutt tar vi med litt manager-snadder. Ifølge Mirror kan det gå mot en overraskende Everton-retur for David Moyes. Ronald Koeman er under stort press, og tåler kanskje ikke et tap mot Arsenal, søndag. Samtidig skriver avisen at West Ham, som er nær ved å kvitte seg med Slaven Bilic, ser på Roberto Mancini som hans perfekte erstatter.

