Tirsdagens Premie League-rykter

Den lengstsittende manageren i Premier Leaugue, som har styrt spakene i Arsenal siden 1996, kunne fått det dobbelte av årslønna til Manchester City-manager Pep Guardiola.

Arsène Wenger kommer dog ikke til å takke ja på et tilbud han har fått om en årslønn på 30 millioner pund for en trenerjobb i Kina. Det melder Daily Mirror.

Samme avis påstår at Zlatan Ibrahimovic (35) er beredt til å forlate Manchester United i sommer, selv om manager José Mourinho vil at stjernespissen skal bli værende. Svensken vil imidliertid spille i Champions League, noe United ikke ligger an til for øyeblikket.

Også Luke Shaw (21) kan være på vei bort fra Old Trafford allerede til sommeren, skal vi tro ryktemakerne til Squawka. Den unge venstrebacken ønsker seg angivelig bort fordi han mener han ikke er med i planene til Manchester United-manager Mourinho.

Juventus er fristet til å selge midtstopperen Leonardo Bonucci (29) for solide 435 millioner kroner, hevder The Sun. Chelsea og Antonio Conte er tidligere blitt rapportert å være blant dem som sikler etter Italias forsvarskjempe.

Arsenal skal ha sendt speidere i retning en annen Serie A-klubb, nemlig Napoli, melder Tuttomercatoweb. Der skal den 25 år gamle angriperen Lorenzo Insigne ha vekket interesse fra Gunners etter ni mål denne sesongen.

Romelu Lukaku (23) har ikke forlenget avtalen med Everton, men spissens eksentriske agent, Mino Raiola, sier det er 99,99999999 prosent sikkert at avtalen går i boks. Dette ifølge Liverpool Echo.

Både Liverpool og Manchester City har fortsatt agn ute etter Southamptons Virgil van Dijk (25).

Sørkystklubbens formann, ishockeytreneren Ralph Krueger, mener imidlertid at midtstopperen er innstilt på å være i Southampton på livstid. Det sa Krueger faktisk til radiokanalen Talksport.

Storkjøpet Christian Benteke (26) skal ikke være fornøyd med tingenes tilstand i Crystal Palace. Derfor vil den belgiske spissen nå se på sjansene for å bytte klubb enda en gang til sommeren, skriver Daily Telegraph.

Samme avis skriver at Stoke-manager Mark Hughes planlegger en ryddesjau i spillerstallen etter sesongen. Dette kan gå ut over blant andre spissprofilen Wilfried Bony (28), midtbanespilleren Giannelli Imbula (24) og angriperen Bojan (26).

Selv om Leicester kjempet Liverpool i senk mandag, er klubben fortsatt på jakt etter en ny manager i setet til sparkede Claudio Ranieri. Rykter fra Frankrike har koblet portugisiske Sergio Conceicão til jobben.

Men både Conceicão, som nå trener Nantes i Ligue 1, og klubbpresident Waldemar Kita samme sted, avviser overgangen. Den tidligere Lazio-spilleren Conceicão melder dette selv på en nystartet Twitter-profil, mens Kita omtaler saken overfor Presse Ocean.

Leicester Mercury hevder den tidligere Chelsea-vikaren Guus Hiddink er et av alternativene fjorårets ligamester jobber med.

Både Chelsea og West Ham har avslått storsummer fra kinesiske klubber for å selge henholdsvis Diego Costa (28) og Andy Carroll (28).

Daily Express rapporterer at Tianjin Quanjin angivelig har et ubegrenset overgangsbudjsett, og la 90 milllioner pund, eller over 932 millioner kroner på bordet for å hente Costa. Samtidig skal West Ham også ha avslått lukrative bud fra Kina for Carroll, ifølge Daily Mail.





