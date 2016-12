Tirsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Liverpool vil tillate Luca Leiva å lånes ut til Inter resten av sesongen, skriver The Guardian. Den brasilianske midtbanespilleren har kun startet tre kamper denne sesongen.

Ryktene rundt Jermain Defoe fortsetter å versere mens vi stadig nærmer oss åpningen av januar-vinduet. The Sun skriver tirsdag at 34-åringen er West Hams hovedfokus på overgangsmarkedet i januar.

Anthony Martial kobles til en overgang til Sevilla etter det ble kjent at klubbens direktør tok kontakt med Manchester United-spillerens agent, skriver spanske AS. Franskmannen har startet sju av Uniteds 18 ligakamper denne sesongen.

Pep Guardiola avviser at Manchester City vil forsøke å hente Virgil van Dijk fra Southampton i løpet av januar, melder Sky Sports.

John Obi Mikel har ingen tillit i Chelsea under Antonio Contes ledelse og kobles nå til en overgang bort fra klubben. 29-åringen er ifølge den nigerianske nettsiden Own Goal aktuell for både kinesiske Shanghai SIPG og Al-Ain fra De Forente Arabiske Emirater.

Leicester forbereder seg på et salg av Jeffrey Schlupp i januar, og West Bromwich er favoritt til å sikre seg 24-åringens underskrift, hevder ESPN.

Michy Batshuayi får ikke engang tillit i Chelsea-angrepet når Diego Costa er ute med suspensjon. Likevel hevder Daily Mail å vite at 23-åringen ikke kommer til å bli lånt ut i januar.

Simone Zaza kan ikke karakteriseres som noe annet enn en flopp etter overgangen fra Juventus til West Ham. Nå vurderer Valencia å hente den 25 år gamle spissen på lån, skriver Daily Mirror.

Everton har ifølge The Sun sikret seg underskriften til Charlton-spissen Ademola Lookman. I tillegg skal Ronald Koeman være ute etter West Bromwich-spiss Saido Berahino.