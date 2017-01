Tirsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Pep Guardiola går gjennom en av sine tøffeste perioder som manager og trener. Manchester Citys eiere har imidlertid fremdeles stor tro på spanjolen og vil gi Guardiola 250 millioner pund å handle for, slik at klubben kan nå toppen av tabellen igjen, melder Daily Star. Alexis Sanchez, Koke, Virgil Van Dijk og Pierre-Emerick Aubameyang skal være blant spillerne på ønskelisten.

Barcelona og Atletico Madrid er på vakt etter at det ble kjent at Diego Costa har vært i en heftig krangel med Antonio Conte. Klubbene håper å kunne lokke 28-åringen tilbake til Spania, hevder Independent.

Dimitri Payet skal ifølge den franske journalisten Julian Laurens være villig til å gå ned i lønn for å kunne gjennomføre en overgang til Marseille denne måneden.

Lyon har lagt inn et bud på 13 millioner pund for Memphis Depay, melder Daily Mail, men Manchester United skal ha avslått budet.

Manchester United er én av flere europeiske storklubber som håper å få kloa i Flamengo-talentet Vinicius Junior. United skal allerede ha mislyktes med sitt første forsøk på å hente den 16 år gamle spissen.

Everton-manager Ronald Koeman er villig til å slippe James McCarthy til Sunderland, men vil ha ti millioner pund og forsvarsspiller Lamine Koe i retur, skriver Daily Star.

Middlesbrough er svært nær ved å sikre seg underskriften til Chelsea-spiss Patrick Bamford, melder Northern Echo. 23-åringen ble nylig kalt tilbake til Stamford Bridge fra utlån i Burnley.

Ifølge Daily Express vurderer brasilianske Flamengo å gjøre et forsøk på å hente Chelseas Kenedy. 20-åringen kom fra Fluminense til Chelsea i 2015.

Både West Ham og Sunderland jakter underskriften til Leeds-spissen Chris Wood, men ingen av klubbene er villig til å betale de 15 millionene Championship-klubben krever, hevder ESPN.

West Bromwich er i ferd med å gi opp håpet om å signere Fabian Delph da Pep Guardiola ser ut til å ville beholde midtbanespilleren, skriver Birminhham Mail.

Middlesbrough kan motvillig bli nødt til å selge Gaston Ramirez til Chelsea for 10 millioner pund og erstatte ham med Stokes Bojan Krkic, skriver The Sun. Begge spillerne skal ønske seg bort fra sine respektive klubber, skriver The Sun.