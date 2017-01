Tirsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Selv om januarvinduet fortsatt er åpent, er det mange klubber som har startet arbeidet med forberedelser til sommerens overgangsvindu. Sky Sports Italia-journalisten Gianluca Di Marzio skriver at den italienske klubben Inter kan komme til å sikre seg Romas midtstopper, Kostas Manolas. Manolas har blitt koblet til de fleste toppklubbene i England, og spesielt Chelsea og Arsenal har blitt nevnt som hete kandidater. Ifølge Di Marzio skal Inter være villige til å legge 45 millioner euro på bordet for Manolas.

Etter at arbeidet med å sikre seg Schalke 04s Sead Kolasinac ser ut til å ha feilet, har Chelsea sett seg ut en ny spiller å jakte på. Ifølge Gianluca Di Marzio skal Inters Jonathan Biabiany være aktuell for London-klubben. Chelsea-manager Antonio Conte jakter på nye vinger til sitt spillesystem, og Biabiany skal visstnok oppfylle Contes krav.

Chelsea skal også være interesserte i en ny angriper. Celtics Moussa Dembele har hatt en god sesong i Skottland, og skal være ønsket i London, ifølge Sky Sports. De skriver videre at Celtic trolig ikke er villige til å slippe Dembele for under 40 millioner pund.

West Brom-manager Tony Pulis varslet mandag at han var desperat etter nye signeringer, og da blir man jo selvfølgelig koblet til nye spillere. Express skriver at Southamptons angriper, Jay Rodriguez, kan bli West Brom-spiller for 10 millioner pund.

Sky Sports skriver også at Chelseas Branislav Ivanovic kommer til å offentliggjøres som Zenit-spiller i nær fremtid. Serberen har slitt med lite spilletid i Chelsea, og ifølge Daily Mail er han nær å signere en 3,5-års kontrakt.

Mamadou Sakho har blitt koblet bort fra Liverpool gjennom hele overgangsvinduet, men så langt har ikke noen faktisk klart å signere franskmannen. Ifølge Daily Mail er det ventet at Crystal Palace vil forsøke seg på Liverpool-spilleren på overgangsvinduets siste dag.

Manchester United ble koblet til Evertons Seamus Coleman i sommer, og når ser det ut til at ryktene på nytt har våknet. Ifølge Daily Mail sier spilleren selv at han ikke har hørt noe.

West Ham har blitt koblet til Scott Hogan gjennom hele januarvinduet, men så har det ikke blitt noe av overgangen. Ifølge Mirror får West Ham nå konkurranse av West Brom for Hogans tjenester.