Tirsdagens Premier League-rykter

Tottenham skal være interessert i å legge inn et bud på Anthony Martial til sommeren, skriver Daily Mirror. Manchester United-angriperen kom var ønsket av Spurs også får han kom til Premier League og har slitt med å spille seg til fast plass under José Mourinhos ledelse.

En annen talentfull United-angriper som kobles til en overgang bort fra Old Trafford, er Marcus Rashford. 19-åringen vil ikke skrive under ny kontrakt og er frustrert over mangelen på spilletid, hevder The Times.

Samtidig viser Manchester United interesse for å hente Torino-spissen Andrea Belotti, melder TMW. 23-åringen har scoret 17 mål i Serie A denne sesongen og har med det kun Edin Dzeko og Gonzalo Higuain foran seg på toppscorerlista.

Ifølge The Sun vil Pep Guardiola bruke 40 millioner pund på å hente Atletico Madrid-brødrene Lucas og Theo Hernandez til sommeren. Førstnevnte er midtstopper, mens Theo bekler som regel rollen som venstreback.

Både Everton, Watford og Middlesbrough viser interesse for Elias Kachunga, som denne sesongen er lånt ut fra Ingolstadt til Huddersfield. Det skriver Daily Mirror. 24-åringen har scoret ni mål for den opprykksjagende Championship-klubben.

Lazio har kastet seg inn i kampen om Toulouse-keeper Alban Lafont. Arsenal og Watford har vist interesse for 18-åringen en god stund, melder Calciomarcato.com.

Både Arsenal og Manchester United ønsker å signere Monaco-stjernen Fabinho, men 23-åringen selv ønsker en overgang til Manchester City, skriver Daily Mirror.