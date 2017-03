Tirsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Hvis Real Madrid ikke vinner trofeer denne sesongen, skal midtbanestrategen Toni Kroos (27) være åpen for å flytte på seg og bli Manchester United-spiller. Det påstår i alle fall Daily Star.

Det ville nok blitt en dyr overgang. Kanskje helt i klasse med det Manchester City må betale for å sikre seg den fremmadstormende Torino-spissen Andrea Belotti (23). Italieneren har enorm utkjøpsklausul som tilsvarer 86 millioner pund, men City viser angivelig interesse likevel, ifølge Daily Mirror.

Gratisavisa Metro er heller ikke kjent for å spre om seg med den mest solide informasjonen i papiravisjungelen. Men de serverer noen ganger spekulasjoner som er vanskelig å forbigå i stillhet.

Det siste fra den kanten er at Jürgen Klopp er «åpen for å ta imot Mario Götze» i Liverpool.

Det fortelles 24-årige midtbanestjernen kan få muligheten til å live opp karrieren igjen der. Denne sesongen som har vært vanskelig for hans Borussia Dortmund, klubben der Klopp har trent ham tidligere.

Normalt troverdige Independent rapporterer at Manchester United søker bredt etter en ny spiss i europeisk toppklasse.

MÅLSULTEN UNGGUTT: Kylian Mbappé har imponert såpass for Monaco at interesse fra større klubber er uunngåelig.

Avisa lanserer både Monaco-kometen Kylian Mbappé (18) og Bayern München-stjernen Robert Lewandowski (28) som mulige forsterkninger. Planen om å hente Antoine Griezmann (25) fra Atlético Madrid ser derimot ut til å forsvinne.

Samme Griezmann hevdes isteden å være aktuell for Arsenal. Den franske spissen skal ifølge Independent være en av seks kandidater til å erstatte Alexis Sánchez (28).

Og når vi førsst er inne på Sánchez: Daily Mail hevder chileneren har fått nok av Arsenal etter å ha blitt plassert på benken i 1-3-tapet for Liverpool i helga. Nå vil stjernen bort etter sesongen.

ESPN mener Paris Saint-Germain er interessert i Sánchez, men at mange faktorer må gå i roden før en overgang faktisk kan gjennomføres.

For et år siden ble Gianelli Imbula (24) kjøpt inn til Stoke for 13,8 millioner pund, noe som er klubbrekord for The Potters.

Nå vil den belgiske-franske midtbanespilleren bort etter bare 25 opptredener i Premier League, hevder The Sun. Marseille skal være et sannsynlig neste stoppested for Imbula.