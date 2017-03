Tirsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Liverpools midtbanespiller Emre Can avviser ifølge Sky Sports at grunnen til at han ikke har signert en ny kontrakt med Liverpool handler om penger. Ryktene har gått om at Can ønsker å doble ukelønnen sin, til rundt 100.000 pund i uka. Ifølge Can har han det bra i Liverpool, og det skal være gode møter mellom hans agent og klubben. Om de nærmer seg enighet om en kontraktsforlengelse er dog fortsatt i det blå.

I Arsenal skal Celtics hete objekt Moussa Dembele være på toppen av ønskelisten for sommerens overgangsvindu. Det skriver Daily Star. Dessuten skal Arsenal ha siktet seg inn på unggutten Kieran Tierney, som er venstreback i samme klubb. Ifølge Daily Mirror følger London-klubben spilleren nøye.

En annen venstreback som kobles til Arsenal er Valencias Jose Gaya, skriver Daily Mirror.

Celtic på sin side skal være interessert i å hente Chris Willock fra Arsenal i løpet av sommeren. Han skal ifølge Daily Mirror være tiltenkt som erstatter for Patrick Roberts som er på lån.

En spiller som trolig kan være tapt for Arsenal er Moise Kean, ettersom han skal være i ferd med å signere en ny kontrakt med Juventus, ifølge Daily Express. Også Manchester City skal ha vist interesse for den unge kometen.

West Ham skal være på hugget med et ønske om å lokke spissen Lucas Perez fra Arsenal i løpet av sommeren. Det melder The Times.

Det er mange rykter i London denne tirsdagen, og spørsmålet om hvorvidt Mesut Özil og Alexis Sanchez vil bli i Arsenal diskuteres fortsatt i overgangsspaltene. Nå skriver The Independent at klubben kan klare å beholde stjernene, men bare om de kan matche en ukelønn på nivå med det Paul Pogba skal ha i Manchester United - altså rundt 300.000 pund i uka - og dermed være noen av Premier Leagues aller best betalte spillere.

Bournemouth skal være interessert i å hente tilbake Nathan Ake til sommeren. Chelsea skal allerede ha avslått et bud fra klubben om spilleren de har hatt en låneavtale med tidligere denne sesongen. Det skriver Daily Mail.

Manchester Citys talentfulle Ed Francis (17) skal være et hett objekt for flere klubber, som Arsenal og Manchester United, men City har ifølge Daily Mail planer om å tilby unggutten en profesjonell treårskontrakt for å sørge for at han blir i klubben.