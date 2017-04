Tirsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Det er The Telegraph som melder at Alexis Sanchez ønsker å forlate Arsenal og Emirates til fordel for Chelsea når overgangsvinduet åpner til sommeren. Paris Saint-Germain, Juventus og flere kinesiske klubber skal også være interessert i 28-åringen, men det er ventet at chileneren ønsker å bli værende i London ettersom han trives i den engelske hovedstaden. Derfor skal han se for seg en mulig overgang til de blåkledde Arsenal-rivalene, som for øvrig også kobles til Everton-spiss Romelu Lukaku.

Manchester United-back Luke Shaw skal ha snakket ut med manager Jose Mourinho etter at portugiseren nylig kritiserte spilleren i media. Shaw ble etter møtet tatt ut i United-troppen som skal spille mot Everton tirsdag, men ifølge The Sun frykter spilleren at han må forlate Old Trafford til sommeren. Avisen hevder at 21-åringen nå håper å signere for Tottenham slik at han igjen kan spille for Mauricio Pochettino.

Chelsea skal være klare til å tilby Real Madrids midtbanespiller Isco 160.000 pund i uken for å lokke ham til Stamford Bridge, skriver Daily Star.

Den franske avisen L'Equipe hevder at Olympique Marseille vil forsøke å hente Arsenal-spillerne Olivier Giroud og Laurent Koscielny. Den franske storklubben lykkes med å lokke Dimtry Payet fra West Ham i vinter, men det spørs om de er like heldige når overgangsvinduet åpner til sommeren.



Manchester United skal være interessert i Celtic-back Kieran Tierney, melder The Mirror. Ifølge avisen, ser manager Jose Mourinho på 19-åringen som en fremtidig venstreback på Old Trafford.



Leicester frykter at de kan komme til å miste Wilfred Ndidi til sommeren. Arsenal og Manchester United skal være interessert i spilleren, ifølge The Mirror, og nå frykter Leicester klubbledelse at de kan komme til å se en reprise av skuffelsen fra i fjor sommer da N'Golo Kante forlot klubben til fordel for Chelsea.



Til slutt tar vi med at West Bromwich og Crystal Palace kobles til den italienske Sassuolo-spissen Diego Falcinelli, melder Talksport. 25-åringen er for øyeblikket på lån hos Crotone og har scoret 9 mål på 29 kamper i Serie A.