Tirsdagens Premier League-rykter

Jack Wilshere er ifølge Daily Star åpen for en mulig overgang til kinesisk fotball. Arsenal-spilleren skal ifølge avisen snart ta en prat med Arsene Wenger om sin fremtid, og Daily Star skriver at Wilshere ikke vil utelukke kinesisk fotball.

Kyle Walker har etter gode prestasjoner for Tottenham de siste årene vakt interesse hos andre klubber. Ifølge Telegraph kobles backen til klubber som Manchester United, Manchester City og Bayern München. Derfor skal Walker ifølge avisen diskutere sin fremtid med manager Mauricio Pochettino etter at årets sesong er over.

José Mourinho og Manchester United jakter forsterkninger til laget, og ifølge Daily Star skal Valencias Carlos Soler aktuell. Avisen skriver at Soler vil koste klubben 25 millioner pund, eller omtrent 275 millioner kroner.

Også Bournemouth forbereder seg på spillerkjøp. Ifølge Daily Mirror skal klubben være villige til å betale Chelsea 25 millioner pund for duoen Asmir Begovic og Nathan Aké.

Etter at opprykket til Premier League ble sikret mandag kveld, jakter Newcastle nå på forsterkninger til en sesong på øverste nivå. Ifølge Daily Mail skal klubben ha kastet seg inn i kampen om å sikre seg Southamptons Jay Rodriguez.

Portugisiske Sportings William Caravalho har blitt koblet til et kobbel av spillere de siste årene. Sist ut i rekken er Tony Pulis og hans West Brom, som ifølge Telegraph skal ha speidet på portugiseren som er verdsatt til 25 millioner pund.