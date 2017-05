Tirsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Liverpool og managger Jurgen Klopp er i ferd med å sikte inn Burnley-stopper Michael Keane som sommerens prioriterte defensive forsterkning, skriver Daily Mirror. 24-åringen, som har hatt en imponerende sesong for overraskelseslaget, vil trolig koste rundt 25 millioner pund.

Ifølge Daily Star er også Virgil van Dijk fremdeles høyaktuell for Liverpool, til tross for at Southampton-manager Claude Puel har uttalt at den tidligere Celtic-spilleren ikke er til salgs.

Sergio Aguero har fått merke at han under Pep Guardiolas ledelse ikke lenger er selvskreven på Manchester City-laget. Den siste tiden har argentineren blitt koblet til klubber som Real Madrid, Paris Saint-Germain og Manchester United. Daily Mail hevder imidlertid at 28-åringen ikke vil risikere ryktet sitt ved å gå til byrivalen.

I en sensasjonspreget artikkel hevder Diario Gol at Gareth Bale er enig med Manchester United om en overgang dersom klubben kvalifiserer seg for Champions League neste sesong. Real Madrid-president Florentino Perez skal være misfornøyd med 27-åringens fysiske form.

Lucas Perez sier ifølge La Voz De Galicia at han vurderer å forlate Arsenal i sommer, grunnet begrenset spilletid under Arsene Wenger. Artikkelen er gjengitt av London Evening Standard.

En som ikke er like ivrig på å flytte på seg, er Atletico-forsvareren Theo Hernandez. 19-åringen er svært ettertraktet på overgangsmarkedet, men har avslått forespørsler fra blant andre Liverpool, Barcelona og Real Madrid, skriver The Independent.

Yaya Touré står overfor et veivalg denne sommeren. 33-åringen kan komme til å signere ny kontrakt med Manchester City, men vurderer også å forlate klubben dersom han ikke vurderes som et fast førstevalt, melder The Sun.

Tottenham kan ha funnet sin Kyle Walker-erstatter i Bournemouth-backen Adam Smith, skriver Daily Mirror. 26-åringen startet karrieren i Spurs og har gjort sine saker bra for Joshua Kings lag. Walker kobles til en overgang til Manchester City.

David Moyes og Sunderland har prissatt Jordan Pickford til hele 30 millioner pund og vil vente på et bud i den prisklassen før det aksepteres. Moyes håper å bruke pengene på å hente spillere som kan hjelpe klubben til direkte opprykk igjen til Premier League.

Everton har intensivert jakten på Anderlecht-spiller Leander Dendoncker, som var svært delaktig da klubben slo Zulte Waregem 2-0 i helgen, skriver The Sun. Midtbanespilleren er verdsatt til 12 millioner pund.

Også Malaga-spissen Sandro Ramirez kan bli Everton-spiller for så lite som fem millioner pund i vinter, skriver Liverpool Echo. Dette til tross for at 21-åringen har banket inn 14 La Liga-mål denne sesongen.

Real Madrid skal ifølge Talksport ha vunnet kampen om stortalentet Vinicius Junior. 16-åringen, som også følges av klubber som Arsenal, Barcelona og Chelsea, forlater Flamengo til fordel for Real Madrid for svimlende 38 millioner pund, skriver nettstedet.