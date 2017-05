Tirsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Etter at Erneste Valverde ble bekreftet som ny Barcelona-manager, blusset det opp rykter om at hans tidligere elev i Athletic Bilbao, Ander Herrera, ville bli hentet til Barcelona. Ifølge The Telegraph kommer Herrera til å avvise Valverde og Barcelona for å bli i Manchester United.

Manchester Citys Nolito har uttalt at han ønsker seg bort fra klubben etter en tung sesong med lite spilletid. Ifølge Marca ønsker han seg tilbake til spansk fotball.

Tottenhams Kyle Walker blir sterkt koblet til en overgang til Manchester City, men ifølge Independent jakter City-manager Pep Guardiola på ytterligere forsterkninger i forsvaret. PSGs brasilianske midtstopper, Marquinhos, skal også være ønsket av Manchester City. Avisen skriver at det står mellom Marquinhos og Athletics Aymeric Laporte om hvem som kommer til å bli hentet inn for å styrke Citys midtforsvar.

I tillegg hevder en rekke engelske medier at Benfica-keeper Ederson skal være nær en overgang til Manchester City. Keeperen er ventet å koste klubben 35 millioner pund.

Arsenal-spiss Lucas Perez skal være ønsket i spansk fotball. Ifølge Daily Mail skal Sevilla og Deportivo La Coruna være de to klubbene som ønsker å hente Perez fra Arsenal.

West Ham sies å være svært interesserte i Manchester Citys Kelechi Iheanacho. Unggutten står ikke akkurat fremst å køen i kampen om spilletid hos City, og West Ham tror de skal klare å sikre seg Iheanacho for 20 millioner pund. City på sin side ønsker å sikre seg en tilbakekjøpsklausul i avtalen, ifølge Daily Mail.

Naby Keita kobles til en mulig overgang til Liverpool. Selv sier spilleren ifølge Bundesliga.com at han ikke lar seg påvirke av ryktene, og at han kun fokuserer på neste sesong med sin tyske klubb, RB Leipzig.

Etter en god sesong i Serie A, skal Sampdorias Patrik Schick være ønsket av en rekke klubber. Ifølge Serie A-journalisten Gianluca Di Marzio skal Borussia Dortmund, Inter og Juventus alle ha vist interesse for Schick.