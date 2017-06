Tirsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

At Chelsea og Manchester United er ute etter signaturen til Romelu Lukaku (24) er ikke noe nytt. Manchester Evening News mener nå at også Bayern München har meldt seg på i kampen om å bli Everton-storscorerens neste arbeidsgiver.

Førstevalget til Manchester United på spissplass skal imidlertid være Real Madrids Álvaro Morata (24), rapporterer Daily Telegraph. Grunnen til dette skal være at både Lukaku og Torino-spissen Andrea Belotti (23) blir for dyre.

For dyre, sier du? Spanske AS presenterer tirsdag en historie om en budkrig for Monacos angrepsvidunder Kylian Mbappé (18). Manchester-rivalene City og United trekkes fram som budgivere og det spekuleres i om prisen kan presses opp til hele 135 millioner euro. Det tilsvarer over 1,28 milliarder kroner.

The Sun kliner derimot til med at det er Real Madrid som kommer til å sende et bud i verdensrekordklassen til Monaco for å sikre seg Mbappé.

Også Daily Mirror har Mbappé i spaltene sine, men den engelske tabloidavisa kobler 18-åringen til Arsenal etter at Arsène Wenger og Ivan Gazidis er observert i Nice.

Manchester United ønsker seg Inters kantspiller Ivan Perisic (28), påstår Sport Mediaset. De røde djevlene kan få hjelp av milanoklubbens trøbbel med å holde seg innafor Financial Fair Play-regelene. Inter kan nemlig bli nødt til å slege Perisic i sommer, hevdes det.

Cristiano Ronaldo (32) har angivelig sagt til Daily Star at han aldri kommer til å bli Manchester United-spiller igjen. Kanskje vi slipper mer Ronaldo-spekulasjoner av den typen i sommer.

Don Balon melder at verken Real Madrid-trener Zinedine Zidane eller kaptein Sergio Ramos mener klubben trenger Manchester Uniteds stjernekeeper David de Gea (26).

Som vanlig på sommerstid kobles en rekke spillere til Barcelona. Noen av dem har tilhold i Nord-London.

INTERESSERT: Barcelona skal ha vist interesse for Christian Eriksen og danksen er ikke fremmed for å flytte på seg.

Tottenhams midtbaneprofil Christian Eriksen (25) er én av dem. Dansken har tatt en prat med Ekstra Bladet og har innrømmet at en overgang til katalarne kunne vært interessant.

Mundo Deportivo kobler Arsenal-back Héctor Bellerín (22) til en Barcelona-overgang. Siden den katalanskefødte backen slo igjennom i Premier League har han riktignok blitt ryktet tilbake til fødebyens største klubb. Det skjedde også både forrige sommer og året før.

Over til Southamptons etterspurte midtstopper Virgil van Dijk (25), som skal være på radaren til Manchester City, ifølge Daily Mirror. Avisa mener at City er i en ledende posisjon med tanke på å sikre seg nederlenderen for over 650 millioner kroner.

BBCs Phil McNulty hevder derimot at de lyseblå fra Manchester ikke er villig til å betale i nærheten av like mye som Liverpool for Van Dijk.

Ifølge BBCs mann er det Liverpool som skal være villig til å betale opp mot 650 millioer kroner for Southampton-stopperen.