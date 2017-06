Tirsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Liverpool har allerede hentet Mohamed Salah fra Roma denne sommeren, men virker på ingen måte å være ferdig med å handle. Nå skal nemlig klubben ha sendt en forespørsel tilArsenal om Alex Oxlade-Chamberlain, skriver The Mirror. Engelskmannen har kun ett år igjen av sin kontrakt med London-klubben og både Manchester City og Chelsea skal også være interessert i å sikre seg 23-åringen.

Manchester United føler seg trygge på at de denne uken kommer til å sikre seg Nemanja Matic fra Chelsea, melder blant annet The Telegraph. Serberen skal riktignok være manager Jose Mourinhos tredjevalg ettersom han kunne tenke seg både Eric Dier og Radja Nainggolan før Matic.

Tottenham har så langt ikke signert noen i sommer, men kobles stadig til nye spillere. Nå melder portugisiske Record at de skal være interessert i Sporting Lisboas midtbanespiller Adrien Silva. Portugiserne har gitt Spurs beskjed om at 28-åringen vil koste 26 millioner pund.

Manchester City har stor tro på at de skal klare å signere Juventus-back Dani Alves denne uken, skriver The Sun. Også Chelsea ogTottenham blir koblet til den 34 år gamle brasilianeren.

Swansea-stjerneGylfi Sigurdsson skal være ønsket av en rekke Premier League-klubber i sommer. Forrige uke meldte engelske medier at den walisiske klubben hadde avslått et bud fra Everton. Nå skriver Leicester Mercury at ogsåLeicester håper å signere islendingen, men klubben har fått beskjed om at de må betale minst 40 millioner pund om det skal bli en realitet.

Arsenal jobber for å sikre seg Lyon-spiss Alexandre Lacazette i sommer. Lykkes de med det, kan det bety at Olivier Giroud forlater klubben i sommer. Franskmannen har allerede blitt koblet til Lyon, men The Telegraph mener atWest Ham vil strekke seg langt for å sikre seg spissen. Ifølge avisen, skal London-klubben være villig til å sette overgangsrekord for å skaffe seg Giroud.

Tyrkiske Trabzonspor skal være i samtaler med Liverpool om en mulig overgang for den brasilianske midtbanespilleren Lucas Leiva, melder Talksport.

VenstrebackCharlie Taylor (23) står uten klubb når kontrakten hans med Leeds går ut i slutten av juni. Nå skal Burnley være favoritter til å sikre seg spilleren, skriver Lancashire Telegraph.