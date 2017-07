Tirsdagens Premier League-rykter

Manchester United vil legge mye penger på bordet for Tottenham-stjerne.

Vi begynner dagen i London, der Chelsea nå har kastet sine øyne på Dortmunds Pierre Emerick-Aubameyang etter at Romelu Lukaku glapp for Antonio Conte. Ifølge spanske Marca skal imidlertid tyskerne være lite villig til å slippe spissen for gi-bort-pris, og skal etter sigende ha 62 millioner pund for 28-åringen. (Daily Express)

Men Chelsea jobber med mer enn én spiss: Ifølge The Guardian er klubbens førsteprioritering å hente Alvaro Morata fra Real Madrid. Uansett er det stadig sikkert at Diego Costa ikke blir tilbudt noen ny kontrakt i London-klubben. (The Guardian)

Samtidig er Chelsea nær ved å sikre seg en avtale med Monacos Tiemoue Bakayoko. 22-åringen kan signere såpass raskt at han rekker å slutte seg til Chelsea-troppen på tur i Kina og Singapore. (Sky Sports)

Manchester United har også vært interessert i Bakayoko, men nå ser det ut til at det er Chelsea som får siste ord i den saken. På en annen side ønsker visstnok manager Jose Mourinho å legge 60 millioner pund på bordet for Tottenhams Eric Dier. (Mirror)

Men Zlatan Ibrahimovic bør belage seg på en ny klubb. Manchester United slår nemlig fast at svensken ikke får tilbudt en ny kontrakt, selv om han får trene seg opp på klubbens treningsfelt i Carrington etter kneoperasjonen i vår. (Star)

Hva så med Ivan Perisic? En avtale mellom Manchester United og Inter, som sender kroaten til Old Trafford, forventes ferdigstilt i løpet av den neste uken, selv om Manchester United fortsatt ikke har lagt pengene som italienerne krever på bordet - et sted mellom 45 og 50 millioner pund. (The Independent)

Arsenal rapporteres å være sikre på å få beholde midtbanespilleren Alex Oxlade-Chamberlain, selv om 23-åringen bare har tolv måneder igjen av kontrakten på Emirates. (Daily Mail)

Arsenal-manager Arsene Wenger er dessuten fast bestemt på å beholde Alexis Sanchez, som ikke har signert en ny kontrakt, og som sies å ønske seg til Manchester City. (The Independent)

Olivier Giroud ryktes også på vei vekk fra Arsenal, men også den franske spissen beholdes etter sigende inntil videre - i hvert fall frem til fremtiden til Alexis Sanchez og Monacos Thomas Lemar er avklart. (Daily Telegraph)

Arsenal vil for øvrig kaste seg inn i kampen om Southampton-forsvareren Virgil Van Dijk, der både Liverpool og Manchester City allerede er med. (The Sun)

Roma er hypp på å signere Manchester United-spissen Anthony Martial på et sesonglangt lån, men de røde djevelene virker å være lunkne til tanken. (Mirror)

Manchester City er en av fire toppklubber i Europa som er klare for å betale overgangsklausulen på 27 millioner pund for Real Sociedads midtstopper Inigo Martinez. (Marca)

Leicester-sjef Craig Shakespeare har snakket med kantspilleren Demarai Gray om fremtiden, og ønsker at venstrekanten holder seg i klubben til tross for interessen fra klubber som Tottenham, Liverpool og Everton. (Sky Sports)

Tottenham-forsvarer Kevin Wimmer har avslørt at han vil forlate klubben på let etter førstelagsfotball andre steder. (The Mirror)

Leicester skal ha landet en avtale med Manchester City som sender den 20 år gamle spissen Kelechi Iheanacho til King Power Stadium. (Sky Sports)

Hva gjelder James Rodriguez, ønsker Real Madrid-spissen å få sin fremtid avklart så fort som mulig. Manchester United og Chelsea er blant flere europeiske toppklubber som er blitt tilbudt colombianeren, men Real Madrid sies å kreve 62 millioner pund for 25-åringen. (Mail)

Tottenham har vist interesse for Estudiantes' 19-åring Juan Foyth, og londonklubben vil gå inn i samtaler med argentinerne denne uken. (London Evening Standard)

Deportivo La Coruna avslører at de ikke er særlig lystne på å resignere Arsenal-spissen Lucas Perez denne sommeren. (FourFourTwo)

Burnley på sin side vil resignere Swanseas midtbanespiller Jack Cork, men vil etter sigende ikke forsøke seg på Stokes Glenn Whelan. (Lancashire Telegraph)

Newcastle vurderer å legge inn et bud på Paris St. Germains 24 år gamle keeper Alphonse Areola. (France Football)

Men The Magpies ser ut til å måtte glemme Jesus Navas. Newcastle har vist interesse for Manchester Citys kantspiller, som imidlertid ser ut til å lande en overgang til Sevilla. (Marca)

Men Newcastle er aktive, det skal de ha. Manager Rafael Benitez krever nå at klubben legger inn et forbedret bud på Norwich-kantspilleren Jacob Murphy. (Daily Telegraph)

Tirsdag ventes det at Paris St. Germain får svaret på om de har klart å snyte Manchester City for klubbløse Dani Alves. (Daily Mail)

I mellomtiden forbereder Brighton seg på sin første Premier League-sesong, og ser på Chelseas midtbanespiller Izzy Brown som en av spillerne som kan passe inn i deres lag. (Brighton and Hove Independent)

