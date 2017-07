Tirsdagens Premier League-rykter

Store bevegelser på overgangsmarkedet.

Først og fremst minner vi om at du kan følge ryktebørsen direkte i vårt populære overgangssenter. Her følger vi det som skjer minutt for minutt, i tillegg til at det stadig kommer nettgjester med kompetanse på de ulike ligaene i verden. Klikk her for å komme til overgangssenteret.

Vi begynner i London, der Arsenals Alexis Sanchez skal være villig til å gå ned i lønn for å bli Manchester City-spiller. 28-åringen skal ha de lyseblå som favoritter foran Bayern, PSG og Juventus. Det er den ofte troverdige avisen The Independent som melder dette. Sanchez har som kjent bare ett år igjen av kontrakten, men Arsenal har gjort det klart at de ikke trenger pengene fra et eventuelt salg og har råd til å slippe ham gratis neste sommer.

Chelsea-manager Antonio Conte vil få en ekstrapott på 150 millioner pund til å handle i sommer, hevder Daily Mirror. Southamptons Virgil van Dijk og Juventus-back Alex Sandro skal stå øverst på ønskelisten. Chelsea har allerede punget ut for stjerner som Antonio Rüdiger (Roma) Tiemoue Bakayoko (Monaco) og Alvaro Morata (Real Madrid).

Manchester United skal være i ferd med å gjenopplive interessen i Bayerns Renato Sanches, skal man tro The Independent. Avisen hevder det tyske lagets manager Carlo Ancelotti har uttalt at «det er en sjanse» for at Sanchez havner på Old Trafford i løpet av sommeren. Samtidig skal Ancelotti ha avfeid muligheten for at Arturo Vidal blir solgt i dette vinduet.

Arsenals midtbanespillere Jack Wilshere og Mohamed Elneny kan havne i Tyrkia, melder henholdsvis Daily Mirror og tyrkiske Fotospor. Wilshere skal være ønsket av Antalyaspor, samtidig som italienske Sampdoria skal ha fått et bud på 7,5 millioner pund avslått fra londonlaget. Elneny skal på sin side være ønsket av Galatasaray, som nå skal være i forhandlinger med Wenger & co.

Roma skal ha lagt inn et bud på 30 millioner pund for Leicesters Riyad Mahrez, melder Daily Mail, men mesterne fra to sesonger siden skal ha satt en prislapp på 50 millioner pund for driblefanten fra Algerie.

Everton skal være selvsikre på at klubben innen torsdag har gjennomført en overgang verdt 45 millioner pund for Swanseas Gylfi Sigurdsson, melder Daily Mail. Waliserne har ennå ikke godtatt noen av forsøkene fra blåtrøyene.

Sunderland skal ha innledet forhandlinger med Aston Villa i håp om å hente 30-åringen Ross McCormack til klubben, melder Daily Mail. Sunderland håper å få spissen på et sesonglangt lån.

Og til slutt:

Borussia Dortmund skal være ute etter Manchester Citys lovende ving Jadon Sancho, melder ESPN. 17-åringen har ennå ikke undertegnet en ny avtale med Pep Guardiolas mannskap. Opplysningene stemmer overens med det Daily Mail rapporterte mandag, men ifølge den engelske avisen får Dortmund kamp fra Arsenal og Tottenham om supertalentets signatur.