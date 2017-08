Tirsdagens Premier League-rykter

Diego Costa har fått fri for å finne seg en ny arbeidsgiver.

Diego Costa kommer ikke til å slutte seg til resten av Chelsea-troppen på Cobham tirsdag. Spissen skal ha blitt gitt noen ekstra fridager i jakten på en ny klubb, melder spanske Marca. Kort tid etter at Chelsea sikret seriegullet forrige sesong, ble det kjent at Diego Costa trolig ville forlate klubben.

Ifølge tyske Bild kan Liverpool komme til å legge inn bud på Renato Sanches dersom Philippe Coutinho skulle forsvinne til Barcelona denne sommeren. Det portugisiske stjerneskuddet har blitt koblet til en overgang bort fra Bayern München i sommer.

Denne uken er det duket for en ny samtale mellom Southampton-manager Mauricio Pellegrino og Virgil van Dijk. Den nederlandske stopperen har tidligere fått beskjed om at han må trene alene frem til han aksepterer at han ikke får forlate klubben. Pellegrino håper nå at van Dijk har endret sitt syn og blir værende i klubben, skriver Liverpool Echo.

Ifølge Le10Sport i Frankrike har Liverpool kastet seg inn i kampen om Monacos Thomas Lemar. 21-åringen har i det siste blitt koblet til Arsenal.

Arsenal har også fått konkurranse om signaturen til Nice-forsvareren Dalbert Henrique. Ifølge TMW kommer den brasilianske venstrebacken til å signere for Inter.

Både Tottenham og Inter skal ifølge Le Parisien være interessert i PSGs Serge Aurier, men sitter foreløpig på gjerdet, for ikke å sette i gang en budkrig. Aurier har tidligere denne uken blitt nevnt i forbindelse med Manchester United.

Newcastle er ute etter Arsenal-spissen Lucas Perez, men er ikke villig til å gi så mye som 13,4 millioner pund, slik Arsenal krever, skriver London Evening Standard.

Everton fortsetter jakten på Gylfi Sigurdsson og er villig til å tilby 50 millioner pund, samt backtalentet Callum Connoly i retur, skriver Wales Online.

Serie A-klubbene Cagliari, Sassuolo og Hellas Verona skal ifølge Corriere dello Sport være ute etter Arsenal-backen Carl Jenkinson.