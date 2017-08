Tirsdagens Premier League-rykter

Arsenal-stjerner kan være på vei til rivaler.

Arsenals Alex Oxlade-Chamberlain ryktes å være på vei bort fra klubben. Ifølge London Evening Standard skal Chelsea føle seg sikre på at de skal klare å sikre seg engelskmannen for 35 millioner pund, noe som tilsvarer omtrent 360 millioner kroner.

Alexis Sanchez er en ettertraktet mann, og ifølge The Telegraph skal Manchester City stå klare for å by 60 millioner pund, eller omtrent 620 millioner kroner, for chileneren. Arsene Wenger har tidligere i sommer vært klar på at Arsenal ikke vil selge Sanchez til en annen engelsk klubb, til tross for at han kun har 12 måneder igjen av kontrakten med London-klubben.

Den troverdige avisen The Guardian skriver at Liverpool har meldt sin interesse for Nice-midtbanespilleren Jean Michaël Seri. Avisen skriver at Seri skal være verdsatt til 40 millioner euro, eller omtrent 375 millioner kroner, og at han blir sett på som et alternativ til Naby Keita.

Samtidig skriver Daily Mirror at Liverpools Jordan Henderson har planer om å overtale Philippe Coutinho om å droppe Barcelona, for å bli værende i Liverpool.

Roma har varslet at de ikke kommer til å øke sitt bud for Leicesters Riyad Mahrez, men ifølge Sky Sports jobber Mahrez sin agent med å overtale Roma om å gjøre nettopp dette. Den italienske klubben har tidligere fått avslått bud for stjernespilleren.

Tottenham blir sterkt koblet til Davinson Sanchez, og ifølge Sky Italia-journalisten Gianluca Di Marzio kan en avtale gå i orden allerede tirsdag. Ifølge The Guardian skal prisen være rundt 36 millioner pund.

Også William Carvalho ser ut til å nærme seg London, men dog en annen klubb. Den portugiske Sporting-midtbanespilleren kobles sterkt til en overgang til West Ham, og en rekke portugisiske medier skriver at en avtale er like rundt hjørnet.

Newcastle fikk ingen god start på sesongen med sitt tap mot Tottenham, og ifølge Telegraph jobber klubben med å få på plass fem nye signeringer før overgangsvinduet stenger.

Telegraph er aktive om dagen, og skriver også at Crystal Palace ønsker å signere Romas polske reservekeeper, Lukasz Skorupski. Palace har jaktet på forsterkninger på keeperplass gjennom hele sommeren, og kan ha funnet løsningen i polakken. Skorupski tilbragt forrige sesong på lån hos Empoli i Serie A.