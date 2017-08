Tirsdagens Premier League-rykter

Jakten på det franske supertalentet Kylian Mbappé fortsetter.

Paris Saint-Germains jakt på Kylian Mbappé fortsetter. Ifølge den troverdige Sky Italia-journalisten Gianluca Di Marzio, skal Paris-klubben ha tilbudt Monaco 140 millioner euro, samt brasilianske Lucas Moura for den franske unggutten.

Noen vil kanskje tenke at det får holde for PSG, men ifølge Di Marzio ønsker PSG også å hente Monacos Fabinho. Totalt skal den franske storklubben være villige til å bruke 220 millioner euro på Mbappé og Fabinho, skriver Di Marzio.

Samtidig skriver den britiske utgaven av Sky Sports at det vil være snakk om en låneavtale for Mbappés del, men en avtale om at lånet blir gjort permanent neste sommer. Også Sky Sports nevner at Moura kan bli en del av avtalen mellom Ligue 1-klubbene.

PSG skal ha et ønske om også å kvitte seg med noen spillere. I tillegg til nevnte Moura, skriver Di Marzio at Tottenham har vist interesse for Serge Aurier, mens Barcelona sies å være ute etter Angel Di Maria. Det går med andre ord mot en travel avslutning på overgangsvinduet i Frankrike.

Leicester-profilene Riyad Mahrez og Danny Drinkwater har vært hete navn denne sommeren, og ifølge Leicester Mercury skal manager Criag Shakespeare ha uttalt at de to spillernes fremtid ikke trenger å bli avklart før helt mot slutten av sommerens overgangsvindu.

Barcelonas mye omtalte flørt med Liverpool-stjernen Philippe Coutinho skal ifølge Liverpool Echo være over. Den spanske storklubben skal ha innsett at de ikke kommer til å sikre seg den brasilianske landslagsspilleren denne sommeren.

Manchester City har også vært aktive denne sommeren, og har den siste tiden blitt koblet til West Broms Jonny Evans. Ifølge Independent skal City nå være på randen av å gi opp Evans, og heller gå for Middlesbroughs Ben Gibson. Budet på Gibson sies å være 20 millioner pund, skriver Independent.

I tillegg til å ha vist interesse for Aurier, jakter Tottenham på Evertons Ross Barkley, skriver The Telegraph. London-klubben skal ha blitt møtt med konkurranse fra Chelsea, som også ønsker seg engelskmannen, skriver avisen.

Det er ikke spesielt lenge siden Daily Mirror meldte at Tottenham hadde fått avslått et bud på 25 millioner pund for Fulhams Ryan Sessegnon. Nå skriver Sky Sports at også Manchester United er ute etter den talentfulle backen.

Virgil van Dijk har blitt sterkt koblet til Liverpool gjennom hele sommeren, dog med visse komplikasjoner underveis. Telegraph skriver derfor at Chelsea, som også snuser på nederlenderen, ikke kommer til å legge inn et bud på van Dijk om de får tillatelse fra Southampton, skriver avisen.

Også hos Arsenal skjer det ting, og ifølge Sky Sports skal Hull være ute etter Arsenals midtbanespiller, Jon Toral.

Vi fortsetter turen innom Championship! Etter at Chris Wood forlot Leeds til fordel for Burnley, har jakten på hans erstatter pågått for fullt. Ifølge Yorkshire Evening Post skal Leeds ønske seg Middlesbroughs Rudy Gestede, og NEC Njiemegens Jay-Roy Grot som erstattere.

Birmingham-manager Harry Redknapp har på sin side bekreftet interesse for Southampton-spiss Sam Gallagher, ifølge Birmingham Mail.