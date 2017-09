Tirsdagens Premier League-rykter

Hevder Philippe Coutinho fortsatt vil forlate Liverpool.

Spanske Sport melder at Liverpool-stjerne Philippe Coutinho fortsatt er innstilt på å bli Barcelona-spiller til tross for at overgangen til den spanske storklubben gikk i vasken i sommer. Nå kan Liverpool komme til å selge den brasilianske landslagsspilleren allerede i januar.

Tottenham planlegger å tilby Everton 30 millioner pund for Ross Barkley i januar, ifølge ESPN. Everton ska ha godtatt et bud fra Chelsea i sommer, men Barkley som for øyeblikket sliter med en skade valgte da å bli værende i Everton. Det har blitt spekulert i at engelskmannen heller vil til Spurs.

Både Chelsea og Manchester United skal være interessert i unggutten Pietro Pellegri, skriver The Sun. Den 16 år gamle Genoa-spissen kommer imidlertid ikke til å bli billig, skal vi tro avisen. De hevder den italienske klubben ikke vil selge for mindre enn 40 millioner pund.

Raheem Sterling har siden i sommer blitt koblet til en mulig overgang til Arsenal, samtidig som Alexis Sanchez går motsatt vei. Manchester City-manager Pep Guardiola insisterer imidlertid på at Sterling blir værende i klubben, ifølge London Evening Standard.

Manchester United håper å forlenge avtale til både Marcus Rashford og Marouane Fellaini i løpet av de kommende ukene, skriver The Independent.

Ifølge tyrkiske Sporx, vil Fenerbahce forsøke å signere Mesut Özil fra Arsenal. Den tyske landslagsspilleren er inne i sitt siste kontraktsår med London-klubben og den tyrkiske storklubben tror de har midlende som skal til for å lokke ham til deres klubb.

