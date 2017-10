Tirsdagens Premier League-rykter

Hevder Real Madrid vil ha Harry Kane.

Tottenham-spissen fortsetter å bli koblet til den spanske storklubben som tidligere har kjøpt både Luka Modric og Gareth Bale fra London-klubben. Nå skriver The Mirror at Real Madrid vil betale 150 millioner pund for Kane i håp om å sikre seg storscoreren neste sommer.

Spurs skal i utgangspunktet ikke være interessert i å hente Kane. Ifølge The Times kommer Tottenhams styreformann Daniel Levy ikke til å gi slipp på engelskmannen for noe mindre enn 200 millioner pund.

Mesut Özils tid i Arsenal går mot slutten. Tyskerens kontrakt med London-klubben avsluttes til sommeren og fra januar av står han fritt til å forhandle med nye potensielle arbeidsgivere. Ifølge The Mirror øker nå sjansen for at Özil forsvinner fra Arsenal allerede i januar da de hevder klubben forsøker å få igjen noe penger for den tidligere Real Madrid-spilleren. Manchester United har vært blant klubbene som har blitt koblet til tyskeren.

Daily Mail skriver at Barcelona vurderer om de skal prøve seg på Chelseas Marcos Alonso. La Liga-klubben skal være på jakt etter et alternativ til Jordi Alba og Alonso skal være på listen over mulige kjøp.

Manchester City og manager Pep Guardiola skal ha et ønske om å hente den 22 år gamle midtbanespilleren Julian Weigl fra Borussia Dortmund. Guardiola må imidlertid vente seg hard konkurranse fra sin tidligere klubb Barcelona, skriver Daily Mail.

Den tyrkiske spissen Cenk Tosun skal ha imponert flere Premier League-klubber. Newcastle skal være blant klubbene som ønsker å signere Besiktas-spissen, skriver Daily Star. Samme avis hevder at også Tottenham og Crystal Palace er interessert i spilleren som de mener er verdsatt til cirka 15 millioner pund.

Manchester United skal ha et ønske om å forlenge avtalen til manager Jose Mourinho, men ifølge The Guardian kommer ikke det til å bli billig. Avisen skriver at portugiseren som i dag tjener cirka 15 millioner pund i året ønsker en lønnsøkning dersom han skal skrive under på en ny kontrakt.

