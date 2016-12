Torsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Daily Mail hevder fremdeles det er uenigheter mellom Arsenal og Alexis Sanchez i forhandlinger om en ny kontrakt. Dersom chileneren ikke vil knytte seg til klubben, skal Arsenal ha sett seg ut Marco Reus som en mulig erstatter, skriver avisen.

Juventus-trener Massimiliano Allegri har et ønske om å ta over som Arsenal-manager til sommeren dersom Arsene Wenger skulle bestemme seg for at nok er nok, hevder The Sun.

Harry Redknapp er ikke blant favorittene til å ta over den ledige jobben som Swansea-manager, men den tidligere Tottenham-manageren har ifølge Talksport lansert seg selv som en mulig kandidat.

Skulle han ende opp i Swansea, har han et ønske om å hente inn John Terry fra Chelsea, for å få bukt med forsvarsproblemene i klubben, melder Daily Telegraph.

Chris Coleman er imidlertid fremdeles favoritt til å ta over Swansea, skriver The Guardian.

Anthony Martial får ikke forlate Manchester United på lån i januar, selv om agenten hans den siste tiden har snakket åpent om et mulig låneopphold i Sevilla. Det skriver The Daily Telegraph.

Ifølge The Guardian har Atalanta avslått Chelseas bud på stortalentet Franck Kessie. Chelsea skal ha bydd 21 millioner pund, mens italienerne krever 34 millioner pund for 20-åringen.

Daily Star hevder at AS Roma vil avslå Chelseas planlagte 38-millionersbud på Radja Nainggolan. Antonio Contes backup-plan skal være Arturo Vidal i Bayern München.

CHELSEA? Radja Nainggolan.

Iflge AS er også Steven N'Zonzi en spiller Chelsea føler nøye med. Den 28 år gamle Sevilla-spilleren følges også tett av Manchester City. N'Zonzi har tidligere spilt for Stoke og Blackburn.

Liverpool kommer til å legge inn et bud på Arsenals Alex Oxlade-Chamberlain når overgangsvinduet åpner i januar, skriver Sky Sports. Den britiske mediegiganten hevder at Jürgen Klopp vil ha engelskmannen til Merseyside.

Valencia skal ifølge italienske Calcio Mercato ha lagt inn et bud på Manchester Uniteds Marcos Rojo. Trener Cesare Prandelli er på desperat jakt etter noen som kan stramme opp forsvarsspillet til klubben som i øyeblikket er nummer 17 i La Liga.