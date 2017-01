ANNONSE

Ifølge Sky Sports planlegger Marseille å legge inn et tredje bud på Dimitri Payet etter at West Ham avslo Ligue 1-klubbens andre bud på i overkant av 20 millioner pund.

Mens én West Ham-stjerne er på vei ut, vil klubben sørge for at en annen blir i Øst-London en god stund. The Hammers vil nemlig tilby Michail Antonio en ny kontrakt, som strekker seg fram til sommeren 2022, skriver The Guardian. 26-åringen vil tjene 70.000 pund i uka.

The Sun skriver i sin torsdagsutgave at José Mourinho planlegger å legge 70 millioner pund på bordet for Monaco-stjernen Bernardo Silva til sommeren.

Arsenal har ennå ikke startet kontraktssamtaler med Jack Wilshere, Alex Oxlade-Chamberlain og Kieran Gibbs. Dette til tross for at den engelske trioen kun har 18 måneder igjen av sine gjeldende avtaler, skriver London Evening Standard. Alle tre har knallhard konkurranse om en plass på laget, og Wilshere er denne sesongen lånt ut til Bournemouth. Nå kastes det ytterligere tvil over deres videre framtid på Emirates.

Arsenal har ifølge The Mirror avslått Juventus forespørsel om Alexis Sanchez' tilgjengelighet og samtaler om en ny kontrakt med Arsenal fortsetter for 28-åringen.

Tyske Bild hevder at tidligere Liverpool-spiller Xabi Alonso trolig legger opp som fotballspiller når kontrakten hans med Bayern München går ut til sommeren.

(artikkelen fortsetter under bildet)

NÆRMER SEG CITY-DEBUT: Gabriel Jesus.

Crystal Palace håper å sikre seg Tottenham-backen Ben Davies for ti millioner pund, skriver The Sun. Problemet er bare at Tottenham krever dobbelt så mye for forsvarsspilleren.

Manchester City håper at Gabriel Jesus kan bli spilleklar til møtet med Tottenham kommende helg. Det gjenstår fremdeles en del papirarbeid før stortalentet kan ta på seg den lyseblå City-drakta, skriver The Guardian.

Ifølge Daily Mail har Burnley lagt inn et bud på 7,5 millioner pund for Robert Snodgrass. Hull-spilleren har scoret sju mål i Premier League denne sesongen.

Aston Villa har bydd seks millioner pund for Jordan Rhodes, men Middlesbrough har avslått budet på spissen, hevder Daily Mail.