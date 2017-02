Torsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Zlatan Ibrahimovichs agent Mino Raiola sier svensken er aktuell for en overgang til Italia i sommer. Daily Star skriver at Raiola hinter til at 35-åringen vurderer å spille for Napoli kommende sesong.

På Deadline Day begynte ryktene å svirre rundt Moussa Dembele til Chelsea. Den unge franske Celtic-spissen svarte med å legge ut et bilde av ham selv i Celtic-drakt på Instagram, og viste at han ville bli værende i Glasgow. Antonio Conte har ikke gitt opp Dembele, ifølge Daily Mirror er 20-åringen Contes førsteprioritering ved neste overgangsvindu.

En spiller som har imponert denne sesongen er Nathan Ake. 21-åringen fikk mye spilletid i Bournemouth, men ble hentet hjem fra låneoppholdet for å spille for Chelsea. Daily Express skriver at Eddie Howe har uttalt at Bournemouth la inn et bud på nederlenderen etter han returnerte til Stamford Bridge, men Conte har tydeligvis planer for unggutten.

En av våre nordiske venner, Gylfi Sigurdsson er svært ettertraktet på det kinesiske markedet for tiden. Wales Online melder at det tikket inn et bud på islendingen på over 30 millioner pund i overgangsvinduet, men budet ble blankt avvist av Swansea.

Husker dere Yann M'Vila? Det tidligere FM-talentet som ble blant de beste midtbanespillerne i verden. Etter et dårlig opphold i Sunderland har franskmannen spilt for Rubin Kazan, men skal nå være aktuell for Premier League igjen, ifølge Talksport. Både Crystal Palace og Hull prøvde å hente inn 26-åringen på Deadline Day, men feilet. Kanskje han kommer tilbake til England til sommeren?