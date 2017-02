Torsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Både Barcelona og Real Madrid skal stå klare til å ta imot Anthony Martial (21) dersom Manchester United bestemmer seg for å kvitte seg med den unge franskmannen. Det hevder i alle fall det spanske sportsmagasinet Don Balon.

Samme sted står det også at Martial ble forsøkt hentet til Sevilla i januar, men en United var aldri interessert i å forhandle med dem.

Flere Manchester United-stjerner skal også være på blokka til Real Madrid. Keeper David de Gea (26) har blitt forsøkt hentet til Santiago Bernabéu før, og nå ønsker de helhvite å kaste agn etter Spanias landslagsmålvakt igjen.

The Sun hevder at 26-åringen er fristet av tanken på å spille for Real Madrid. Den ikke alltid så troverdige tabloidavisa mener dessuten at Chelseas Thibaut Courtois (24), mannen som i sin tid erstattet David de Gea i Atlético Madrid, er like lysten på en retur til den spanske hovedstaden og spill for Real Madrid.

For de Manchester United-supporterne som allerede har begynt å ønske seg ny manager på Old Trafford, har den samme avisa dårlig nytt: José Mourinho kommer til å sette seg ned med klubbledelsen etter sesongen for å diskutere et års forlengelse av treårskontrakten han allerede har som United-manager.

The Suns kanskje enda mer spekulative tabloidrival Daily Express kan melde om at Juventus-trener Massimiliano Allegri (49) nekter å utelukke eget kandidatur som Arsenal-manager Arsène Wengers etterfølger til sommeren.

Michael Ballack, som har vært tysk landslagskaptein og er tidligere Chelsea-spiller, mener Mesut Özil (28) trolig må komme seg bort fra Arsenal og til Bayern München hvis han skal vinne titler. Dette ifølge Daily Mail.

Daily Mirror påstår at Paris Saint-Germain føler seg trygge på at de kan friste Alexis Sánchez (28) bort fra Arsenal og at den chilenske stjernen kan fortsette karrieren i Frankrikes hovedstad fra neste sesong.

ETTERTRAKTET: Arsenals Alexis Sanchez.

En annen som kan være på vei bort fra Arsenal er Jack Wilshere (25). Daily Telegraph melder at Bournemouth neppe ønsker å kjøpe ham fri etter utlånsperioden han har der ute denne sesongen.

Samtidig har heller ikke Arsenal planer om å garantere 25-åringen spilletid hvis han returnerer til Emirates. Wilshere har kontrakt med Arsenal til juni neste utgangen av mai neste år.

Både Chelsea og Manchester United skal ha vist interesse for den nederlandske midtstopperen Stefan de Vrij (25). Han understreker likevel at han kan bli værende i Lazio også etter sommervinduet, melder Talksport.

En mann som ikke er på vei til Manchester United er Atlético Madrid-stjernen Antoine Griezmann (25), skal vi tro spanjolenes klubbpresident Enrique Cerezo.

Sky Sports siterer sistnevnte på at han synes Manchester United er en liten klubb. Den bemerkingen skal riktignok ha kommer med en spøkefull tone.

Manchester City og Liverpool kan glemme overgangsmålet Virgil van Dijk (25), melder Daily Star. Den for tida ankelskadde nederlandske stopperskjempen skal være innstilt på å bli i Southampton også etter inneværende sesong.