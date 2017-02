Torsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Etter at Barcelona fikk god gammeldags juling av PSG, spekuleres det nå i at manager Luis Enrique er ferdig i klubben. Ifølge Daily Mirror ønsker den spanske storklubben å hente Everton-manager Ronald Koeman som Enriques erstatter.

Samtidig skriver Daily Telegraph at Barcelona heller har sett for seg å hente Sevilla-manager Jorge Sampaoli som ny manager.

Den spanske avisen AS skriver at Real Madrid vurderer Manchester Citys Nicolas Otamendi som en mulig erstatter for Pepe. AS siterer agentinske TyC Sports på nyheten om at Otamendi er på Madrid-klubbens radar.

Napoli-stjernen Dries Mertens skal, ifølge Daily Mail, utelukke en mulig overgang til kinesisk fotball. Avisen siterer et intervju mellom Mertens og La Libre der den belgiske spilleren sier at en overgang til kinesisk fotball ville skuffet foreldrene hans.

John Terry sliter med spilletid i Chelsea. Spilleren selv sier han takler situasjonen godt, men ifølge Daily Star, skal klubber i USA ha forsøkt seg på veteranen. Avisen skriver at Terry skal ha takket nei til tre tilbud fra MLS-klubber.

Paulo Dybala er ifølge Sky Sports nær å signere en ny kontrakt med Juventus. Dermed vil trolig den allerede kostbare argentineren få en enda større prislapp for klubber som ønsker å hente han.

Martin Caceres har blitt koblet til Southampton den siste tiden. Selv om det ennå ikke har resultert i at spilleren har signert for klubben, skal Southampton føle seg sikre på at forsvarsspilleren skal blir klar for klubben, ifølge Daily Echo.

Etter en skuffende sesong, planlegger West Ham nå å rydde opp i stallen. Daily Mirror skriver at den franske backen Arthur Masukaku kommer til å bli solgt i sommerens overgangsvindu.

