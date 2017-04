Torsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Zlatan Ibrahimovic (35) kommer ikke til å skrive under på en ny avtale med Manchester United, dersom klubben mislykkes med å vinne Europa League, hevder Daily Mirror.

Påstanden derfra er at Ibrahimovics venner tror han forlater United om det ikke blir Champions League-spille neste sesong. Den eneste måten de røde djevelene kan garantere nettopp det, ser nå ut til å være triumf i europaligaen.

Agent Mino Raiola har nylig sagt til RMC Sport at Ibrahimovic ønsker å vise seg fram på det høyeste nivået, slik han har gjort tidligere når kritikere har ment svenskens karriere er på hell.

Dersom Alexandre Lacazette (25) skal bli Arsenal-spiller må londonklubben bla opp en meget høy sum. det konstaterer Lyons klubbpresident Jean-Michel Aulas, ifølge Le Progres.

Aulas forteller at Lyon har avvist bud på rundt 40 millioner euro, eller cirka 364 millioner kroner for spissen. Presidenten mener Lacazette er verdt langt mer. Faktisk like mye som landsmannen Antoine Griezmann (26) i Atlético Madrid.

Det er blitt spekulert i om Griezmann vil koste drøyt 910 millioner kroner (100 millioner euro) å kjøpe fri for interesserte klubber, heriblant Real Madrid og Manchester United. Nåtidas priser for fotballspillere er skyhøye.

Paul Pogba har sett seg lei på kritikerne og mener det er blitt stilt urealistiske forventninger til ham siden gigantovergangen fra Juventus til Manchester United. Likevel hevder han at han ikke tenker på overgangssummen på 89 millioner pund, skriver Daily Telegraph.

Real Madrid-spissen Álvaro Morata (24) har ifølge The Guardian sagt at han gjerne kan seg for seg å spille under Antonio Conte i Chelsea.

Everton-manager Ronald Koeman vil være med på kappløpet om å kjøpe fri sin tidligere Southampton-elev Virgil van Dijk (25) i sommer. Det skriver Daily Mirror, som også melder at prisen for stopperen kan bli presset opp i hele 55 millioner pund. Etter torsdagens valutakurser tilsvarer den summen omtrent 590 millioner kroner.

Ifølge Independent må Real Madrid sende Toni Kroos (27) i retur hvis stjernekeeper David De Gea (26) skal flytte tilbake til den spanske hovedstaden i sommer.

The Sun påstår at samme David de Gea ble vraket fra forrige helgs bortekamp mot Sunderland på grunn av uenighet med manager José Mourinho, og at det ikke skyldtes en skade.

Som flere ganger tidligere de siste ukene, skriver den samme avisa at Arsenal er i samtaler med Juventus-trener Massimiliano Allegri. Dette skyldes usikkerheten rundt manager Arsène Wengers framtid på Emirates.

Daily Mirror hevder dog at Wenger har som intensjon å fortsette i Arsenals managersete i to sesonger til. Dette skal franskmannen ha sagt uoffisielt bak kulissene.

Bastian Schweinsteiger (32) er ikke helt ferdig med Manchester United likevel, melder The Sun. Tyskeren forlot Old Trafford gratis i mars og ble Chicago Fire-spiller. Overgangen skjedde såpass fort at Schweinsteiger ikke fikk tatt et skikkelig farvel med medspillere og fans i Manchester United.

Nå planlegger 32-åringen å reise tilbake så snart det blir et oppholdt i kampprogrammet i Major League Soccer. «Schweini» kommer trolig til å være med på Michael Carricks testimonialkamp i juni.