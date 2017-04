Torsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

José Mourinho og hans Manchester United har ifølge ESPN sett seg ut Chelseas Willian som et mål for sommerens overgangsvindu.

Mourinho hevdes også å planlegge for et liv uten David de Gea. Ifølge Manchester Evening News skal representanter for Atlético Madrids strålende keeper, Jan Oblak, ha fløyet til Manchester. Avisen hevder at Oblaks representanter var i landet for å diskutere en mulig overgang til Manchester United. Oblak skal ifølge avisen ha en utkjøpsklausul på 85 millioner pund.

Arsenal og Arsene Wenger har vist sin interesse for Monacos Kylian Mbappé, men ifølge Daily Mirror frykter Wenger at Arsenal ikke har de økonomiske kreftene som trengs for å hente supertalentet.

Wilfried Zaha har hatt en god sesong for Crystal Palace, og nå advarer manager Sam Allardyce potensielle kjøpere om at prisen på Zaha er minst 40 millioner pund, melder Metro.

Fulhams unggutt Ryan Sessegnon har imponert i Championship denne sesongen, og ifølge Liverpool Echo følger Liverpool Sessegnon tett. Avisen skriver at Liverpool kommer til å prøve å sikre seg Fulham-spilleren i sommerens overgangsvindu.

Samtidig skriver Liverpool Echo at Alberto Moreno er plassert på listen over spillere som Liverpool ønsker å kvitte seg med.

Michael Keane har vært blant Burnleys beste spillere denne sesongen, og nå melder Telegraph at det er ventet en budkrig for spilleren i sommer. Avisen skriver at Manchester United, Liverpool, Everton og Tottenham alle skal være interesserte, og at det dermed ligger til rette for en intens budkrig. Keane selv har uttalt at han ikke tenker noe på ryktene, og at det ikke vil bli tatt en avgjørelse for sesongen er over. Ifølge Telegraph kan prisen for Keane overstige 30 millioner pund.

Avisen skriver videre at Manchester United er interesserte i Tottenhams Eric Dier, og at en eventuell Keane-avtale kan skape en dynamikk mellom klubbene. Telegraph peker på at om Tottenham signerer Keane, kan det åpne for at de blir mer villige til å slippe Dier til Manchester United.

