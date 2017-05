Torsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Det er knyttet spenning til om Arsenal kommer til å beholde deres stjerneangriper Alexis Sanchez når overgangsvinduet åpner til sommeren. Chileneren har 12 måneder igjen av sin kontrakt med London-klubben og kan være på vei bort fra Emirates. Arsenal skal ikke være interessert i å selge til en Premier League-rival, men nå har spillerens agent vært i samtaler med Bayern München som skal være lystne på å sikre seg 28-åringen, skriver The Mirror.

Manchester City skal være favoritter til å sikre seg Luke Shaw fra byrival United dersom 21-åringen bestemmer seg for å forlate Old Trafford i sommer, hevder Manchester Evening News. Shaw har hatt et tilsynelatende anstrengt forhold til Jose Mourinho og har fått lite spilletid under portugiseren.

Antoine Griezmann er enig med Manchester United om en femårskontrakt som vil gi ham en ukelønn på 280.000 pund, skriver The Sun. Det virker ikke å være noen ende på ryktene rundt Griezmann og det er ikke første gangen vi leser at Atletico Madrid-spilleren skal være enig med Manchester-klubben.

Ryan Bertrand har fortalt sine lagkamerater i Southampton at han er forberedt på å forlate klubben i sommer, og nå står både Liverpool og Chelsea klare til å sikre seg 27-åringen, skriver The Mirror.

Chelsea-manager Antonio Conte vil vurdere å kvitte seg med Willian til sommeren, skulle det riktige tilbudet dukke opp, ifølge The Sun. Manchester United og Jose Mourinho forsøkte å hente brasilianeren i fjor sommer uten å lykkes, men det er ventet at de vil prøve igjen når overgangsvinduet åpner.

Både West Ham og Bournemouth er interessert i å sikre seg Premier League-veteran Jermaine Defoe, melder Sky Sports. 34-åringen har scoret 14 mål i ligaen denne sesongen for et skuffende Sunderland-lag som allerede har rykket ned til Championship.

Arsenal har vist interesse for Barcelonas tyrkiske midtbanespiller Arda Turan, men ifølge 30-åringens agent kommer spilleren ikke til å forlate Barca i sommer, skriver spanske AS.