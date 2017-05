Torsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Monacos unggutter er populære som aldri før etter Champions League-suksessen denne sesongen. Thomas Lemar er blant stortalentene som jaktes av europeiske toppklubber. Ifølge The Mirror, er Arsenal én av dem.

Keeperplassen i Manchester City er et stort spørsmålstegn foran den neste sesong. Claudio Bravo har ikke prestert like bra som man hadde håpet, Willy Caballero er ikke tilbudt ny avtale og Joe Hart returnerer fra lån i Torino, uten tilsynelatende å ha en framtid på Etihad. ESPN Hevder at Pep Guardiola vil hente sin tidligere elev fra tiden i Barcelona, Victor Valdes. 35-åringen spilte for Middlesbrough denne sesongen, men det er ventet at han forlater klubben etter nedrykket.

Liverpool-manager er klinkende klar på at Philippe Coutinho ikke kommer til å bli solgt til Barcelona denne sommeren, skriver The Telegraph. Tyskeren spøkte videre om at det er en utkjøpsklausul på 400 millioner pund i 24-åringens kontrakt.

Claudio Ranieri har nytt dagene som arbeidsledig etter at han fikk sparken i Leicester i vinter. Ifølge France Football kan italieneren være tilbake i trenerjobb fra og med neste sesong, og Nice skal være interessert i hans tjenester.

Ranieri selv skal imidlertid ha et ønske om å returnere til Premier League, skriver The Mirror. Southampton og West Ham skal ifølge avisen være mulige alternativer dersom de bytter ut sine respektive managere etter sesongen.

Sport 360 melder at West Ham har tilbudt Pablo Zabalaleta en toårskontrakt med 100.000 pund i uka. Manchester City-backens kontrakt med klubben utløper i sommer.

Daily Star hevder Riyad Mahrez er den første av flere Leicester-stjerner som blir solgt i sommer, og Paris Saint-Germain står klare, villige til å betale 35 millioner pund for 26-åringen.

Troy Deeney vurderer å forlate Watford denne sommeren etter sju sesonger i gult, skriver London Evening Standard. West Bromwich Albion er blant klubbene som vurderer å hente 28-åringen, som har scoret ti Premier League-mål i år.

Watford håper selv å sikre seg Thomas Vermaelen i sommer, skriver The Mirror. 31-åringen har denne sesongen vært på utlån fra Barcelona til Roma, hvor han har vært en fiasko.