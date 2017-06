Torsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Manchester United skal være på spissjakt i sommer, og flere medier har koblet den engelske storklubben til Real Madrid-spiss Alvaro Morata. Nå skriver The Mirror at klubben vil prøve seg med et siste bud på 60 millioner pund for å sikre seg 24 år gamle Morata. Det spekuleres imidlertid i at Real Madrid krever så mye som 78 millioner pund for spissen. Ifølge Sky Sports, har Champions League-mesterne allerede takket nei til et bud på 52,4 millioner pund.

Chelsea skal være klare til å tilby Everton 80 millioner pund for Romelu Lukaku, samtidig som de vil gi spissen en ukelønn på mer enn 150.000 pund, skriver London Evening Standard. Også Manchester United skal være interessert i å hente den belgiske landslagsspilleren.

Tottenham ønsker å signere Dortmund-forsvarer Matthias Ginter, skriver The Independent. Det er ventet at 23-åringen vil være tilgjengelig for cirka 15 millioner pund, men Spurs må regne med konkurranse for spillerens signatur fra tyske Hoffenheim.

Tottenham-back Kyle Walker har i flere uker vært koblet til Manchester City, og en rekke engelske medier har meldt at klubben fra Manchester skal føle seg trygge på at de vil sikre seg backen for 40 millioner pund. Nå melder imidlertid The Mirror at Spurs vil ha 60 millioner pund for 27-åringen som skrev under en ny femårskontrakt med London-klubben i september.

Arsenal-spiller Hector Bellarin skal toppe Barcelonas ønskeliste denne sommeren, og den spanske storklubben planlegger å tilby London-klubben 40 millioner pund for 22-åringen, skriver The Mirror.

Manchester City skal være villige til å selge Fabian Delph i sommer. Det er ventet at de lyseblå fra Manchester vil la den engelske midtbanespilleren forlate klubben for cirka 12 millioner pund, skriver The Telegraph. Både West Bromwich og Stoke skal være interessert i den tidligere Aston Villa-spilleren.

West Bromwich vurderer også om de skal legge inn bud på Hulls Tom Huddlestone, skriver The Sun. Avisen hevder den tidligere Tottenham-spilleren har en utkjøpsklausul på 2 millioner pund.