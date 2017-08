Torsdagens Premier League-rykter

Det er ventet en rekke overganger på «deadline day».

Det virker å være flere klubber som tilsynelatende ikke er ferdige med sommerhandelen. Torsdag er siste mulighet til å signere nye spillere før overgangsvinduet stenger ved midnatt.

En av klubbene som nok ikke er helt fornøyd med hvordan overgangsvinduet har utviklet seg er Arsenal. Både Alex Oxlade-Chamberlain og Alexis Sanchez blir stadig koblet bort fra klubben. Ifølge The Independent står Manchester City klare til å tilby London-klubben 70 millioner pund for Sanchez. City skal også ha sendt representanter fra klubben til Sør-Amerika hvor spilleren oppholder seg, slik at de kan få gjennomført en eventuell overgang.

Liverpool skal allerede være enige med Arsenal om en overgang for Alex Oxlade-Chamberlain, og den engelske landslagsspilleren gjennomførte den medisinske sjekken hos Merseyside-klubben onsdag kveld, skriver The Telegraph. Klubbene skal ha blitt enige om en pris på cirka 35 millioner pund.

Med to førstelagsspillere på vei bort, er det ikke overraskende at Arsenal jobber med å hente inn fortserkninger. Ifølge The Mirror, kommer London-klubben til å forsøke seg på PSGs tyske angriper Julian Draxler.

West Ham vurderer om de skal prøve å låne Jack Wilshere fra Arsenal. Wilshere har et håp om å spille seg inn på laget til Arsenal igjen, men skal fortsatt være et stykke unna det nivået han viste tidligere i karrieren. Forrige sesong var han på utlån hos Bournemouth og nå gjenstår det å se om det kan bli aktuelt med et nytt låneopphold for å sikre seg førstelagsspill.

ESPN melder at Chelsea er i forhandlinger med Swansea i håp om å sikre seg den spanske spissen Fernando Llorente.

Liverpool ønsker seg fortsatt Thomas Lemar fra Monaco til tross for at de nå ser ut til å hente Alex Oxlade-Chamberlain fra Arsenal, skriver The Independent. Liverpool har tilbudt Monaco 74 millioner pund for Lemar, men sliter med å bli enige med Ligue 1-klubben. Samtidig har klubben heller ikke gitt opp jakten på Southampton-stopper Virgil Van Dijk.

Tottenham og West Ham kjemper begge om å sikre seg Barcelona-spiller Andre Gomes på lån, melder The Telegraph. Gomes ble hentet fra Valencia i fjor sommer, men har slitt med å spille seg inn på Barcelonas lag. Nå håper London-klubbene at et utlån til Premier League kan friste.

Til slutt tar vi med at Swansea City ser ut til å ha vunnet kampen om å sikre seg det portugisiske stortalentet Renato Sanchez på lån fra Bayern München. Det er The Telegraph som skriver at portugiseren trolig blir presentert som Swansea-spiller i løpet av dagen.