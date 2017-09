Torsdagens Premier League-rykter

Hevder Edinson Cavani er på vei bort fra PSG.

Spanske Sport hevder at Paris Saint-Germain har tilbudt Edinson Cavani til Real Madrid etter at uruguayaneren har kranglet med PSGs rekordkjøp Neymar. Flere Premier League-klubber har tidligere vist interesse for Cavani, og det vil ikke være overraskende om noen av de største klubbene fra England melder seg på i kampen om angriperens signatur.

Ifølge Daily Mail skal både Everton og Chelsea være blant klubbene som er interessert i Cavani.

Arsenal og Manchester United håper å sikre seg den 22 år gamle tyske midtbanespilleren Leon Goretzka fra Schalke, hevder Bild. Schalke-spilleren skal imidlertid være mer interessert i en overgang til Barcelona eller Bayern München.

Tottenham og Liverpool kjemper om signaturen til det tyske talentet David Philipp som for øyeblikket spiller for Werder Bremen, melder tyske Sky. 17-åringen er sett på som et av de største talentene i Tyskland for øyeblikket.

Arsenal viser interesse for Christopher Rocchia, skriver The Sun. London-klubben må imidlertid vente seg konkurranse fra Borussia Dortmund om signaturen til Marseilles forsvarsspiller.

Både Manchester City og Arsenal følger nøye med på utviklingen til Fulhams 16 år gamle midtbanespiller Matt O'Riley, skriver The Mirror.

Liverpool har allerede sikret seg Naby Keita fra RB Leipzig til sommeren, men ifølge Daily Star skal klubben fra Merseyside også være interessert i å hente den 18 år gamle forsvarsspilleren Dayot Upamecano fra den tyske klubben.

Mest sett siste uken