Torsdagens Premier League-rykter

Mener Roma-stjerne kan bli Michael Carricks erstatter.

Det er The Sun som skriver at Manchester United-manager Jose Mourinho ser på Radja Nainggolan som den perfekte erstatter for Carrick. Avisen hevder at United nylig sendte speidere til den italienske hovedstaden for å se den belgiske landslagsspilleren i aksjon.

Manchester United har også sendt speidere for å se nærmere på den 19 år gamle Aston Villa-angriperen Keinan Davis som skal ha imponert for Birmingham-klubben den siste tiden. Ifølge The Mirror, skal også Arsenal og Everton ha vist interesse for unggutten.

Crystal Palace skal være interessert i å signere tidligere West Ham-angriper Carlton Cole, skriver The Mirror. Cole er for øyeblikket klubbløs. Et annet alternativ kan være Rickie Lambert, skriver The Sun. Crystal Palace er på spissjakt etter at det ble klart at Christian Benteke er ute med skader i opp mot to måneder med skade.

Real Madrid-stjerne Gareth Bale ble i sommer koblet til en mulig overgang til Manchester United. Nå hevder imidlertid Diario Gol at United-manager Jose Mourinho ba klubben stoppe jakten på Bale etter samtaler med agent Jorge Mendes. De skal begge ha vært skeptiske til Bale på grunn av hans skadehistorikk.

The Sun hevder at både West Ham og Tottenham følger Walsall-talentet Mitch Candlin nøye. Unggutten fikk nylig muligheten til å trene med U20-landslaget til England før kampene mot Sør-Afrika og Brasil.

