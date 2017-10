Torsdagens Premier League-rykter

Phil Jones skal være i diskusjoner med Manchester United om egen fremtid.

Det er ESPN som melder at midtstopperen er i forhandlinger med Manchester United om en ny kontrakt. Jones har fått mye tillit hos manager Jose Mourinho denne sesongen og har tatt vare på sjansene han har fått. Hans nåværende avtale med klubben går ut først i 2019. En klausul i kontrakten gjør imidlertid at Manchester United kan forlenge den i ytterligere ett år, men klubben ønsker nå i stedet å sikre seg Jones på en ny langtidsavtale, hevder ESPN.

Representanter fra Barcelona skal ha vært til stede under tirsdagens Champions League-oppgjør mellom Real Madrid og Tottenham. Ifølge Talksport skal de ha fulgt spesielt med på danske Christian Eriksen og Englands nye stjernespiss Harry Kane.

Tidligere Manchester United-stopper og nå Reading-manager Jaap Stam har bekreftet at han er interessert i å hente den 21 år gamle Manchester United-angriperen James Wilson til sommeren, skriver Reading Chronicle.

Det har blitt lite spilletid på West Ham-keeper Adrian San Miguel etter at London-klubben hentet Joe Hart i sommer. Nå skal 30-åringen være lysten på en overgang bort fra West Ham i januar som følge av at han ikke lenger er noe førstevalg mellom stengene til London-laget, skriver Marca.

Tyrkiske Cenk Tosun fortsetter å imponere for Besiktas. Denne uken fikk han vist seg frem med scoring i Champions League og ikke uventet skal det allerede være interesse fra klubber i Premier League. Crystal Palace er blant klubbene 23-åringen blir koblet til og nå skriver The Mirror at Palace har trappet opp jakten på spissens signatur.

Både Stoke og Newcastle har sendt speidere til Frankrike hvor de ønsker å se nærmere på det 19 år gamle talentet Nordine Ibouroi, hevder The Sun. Spissen spiller i dag for den noe ukjente klubben FC Martigues.

Både Chelsea og Arsenal skal være interessert i kjøpe brasilianske Rafinha fra Barcelona, men spilleren har ingen planer om å forlate serielederen i La Liga, melder Talksport.

